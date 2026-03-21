Orbán Viktor még a CPAC előtt bejelentést tett

A miniszterelnöki nyilatkozat előzménye, hogy Andrej Babiš cseh kormányfő pénteken megszakította budapesti programját, miután tűz ütött ki egy izraeli tulajdonú fegyvergyárban a csehországi Pardubicében.

A cseh hatóságok közlése szerint az esetet terrorcselekményként vizsgálják, amely összefüggésbe hozható a gázai konfliktussal. Orbán Viktor kifejezte együttérzését a cseh kormányfőnek és a csehországiaknak, kiemelve, hogy a térség biztonsági helyzete aggasztóan alakul.

A magyar kormányfő közölte: az éjszaka folyamán egyeztetett a nemzetbiztonsági vezetőkkel, és a támadásért felelős csoportot hivatalosan is terrorszervezetnek minősítették. „Ha bármely tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk” – jelentette ki a miniszterelnök.

A bejelentés értelmében a kormány fenntartja a közel-keleti háború kirobbanása óta érvényben lévő megemelt terrorfenyegetettségi szintet. Emellett elrendelték a kritikus infrastruktúrák védelmének fokozását: az energetikai létesítmények után immár a védelmi ipari gyáraknál is megerősítették a fegyveres védelmet - olvasható az index.hu-n.