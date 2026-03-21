2026. március 21. szombat Benedek
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor még a CPAC előtt bejelentést tett

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország terrorszervezetté nyilvánította azt a nemzetközi csoportot, amely felelős a Csehországot ért pénteki támadásért. A kormányfő a biztonsági intézkedések további szigorításáról és a védelmi ipari létesítmények védelmének megerősítéséről is döntött.

A miniszterelnöki nyilatkozat előzménye, hogy Andrej Babiš cseh kormányfő pénteken megszakította budapesti programját, miután tűz ütött ki egy izraeli tulajdonú fegyvergyárban a csehországi Pardubicében.

A cseh hatóságok közlése szerint az esetet terrorcselekményként vizsgálják, amely összefüggésbe hozható a gázai konfliktussal. Orbán Viktor kifejezte együttérzését a cseh kormányfőnek és a csehországiaknak, kiemelve, hogy a térség biztonsági helyzete aggasztóan alakul.

A magyar kormányfő közölte: az éjszaka folyamán egyeztetett a nemzetbiztonsági vezetőkkel, és a támadásért felelős csoportot hivatalosan is terrorszervezetnek minősítették. „Ha bármely tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk” – jelentette ki a miniszterelnök.

A bejelentés értelmében a kormány fenntartja a közel-keleti háború kirobbanása óta érvényben lévő megemelt terrorfenyegetettségi szintet. Emellett elrendelték a kritikus infrastruktúrák védelmének fokozását: az energetikai létesítmények után immár a védelmi ipari gyáraknál is megerősítették a fegyveres védelmet - olvasható az index.hu-n.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik
Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Orbán Viktor még a CPAC előtt bejelentést tett

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Drámai jóslat érkezett a Balatonról: óriási bajba kerülhetnek a hajósok és a fürdőzők

Drámai jóslat érkezett a Balatonról: óriási bajba kerülhetnek a hajósok és a fürdőzők

A Balaton vízszintje már most jóval az ideális alatt van, és a nyári párolgás tovább ronthat a helyzeten.

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It's understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

