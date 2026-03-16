2026. március 16. hétfő Henrietta
Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron átveszi szavazólapját az észak-franciaországi Le Touquet-Paris-Plage település egyik szavazóhelyiségében a franciaországi helyhatósági választások elsõ fordulójának napján, 2026. március 15-én.
Nyitókép: Jean-Francois Badias

Tovább erősödött Marine Le Pen pártja vidéken a francia helyi választásokon

Infostart / MTI

Párizsban a baloldal áll az élen, de országosan a jobboldali Nemzeti Tömörülés megerősödött a francia helyhatósági választások első fordulójában.

A legnagyobb francia ellenzéki párt, a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés több közepes méretű városban is az élen végzett a franciaországi helyhatósági választások vasárnapi első fordulójában, amely tesztértékű az erőviszonyokat illetően a 2027-es elnökválasztás előtt. A radikális baloldali Engedetlen Franciaország jelöltjei is megerősödtek egyes országrészekben.

Párizsban a várost negyed évszázada irányító szocialisták jelöltje, Emmanuel Grégoire –- aki az eddigi polgármester, Anne Hidalgo egyik helyettese volt – 38,8 százalékos támogatottsággal áll az élen, megelőzve a jobbközép jelöltjét, a 23,9 százalékot elérő Rachida Dati volt kulturális minisztert.

Az ország második legnagyobb városában, a déli Marseille-ben a baloldal hivatalban lévő polgármestere, Benoît Payan és a Nemzeti Tömörülés jelöltje, Franck Allisio fej-fej mellett áll az élen 35,4 százalékos támogatottsággal.

A Nemzeti Tömörülés jelöltje győzött az első fordulóban a déli Nizzában a jobbközép polgármester előtt, és több más közepes méretű városban is, elsősorban az ország déli részén, miközben hat évvel ezelőtt kevesebb mint 20 százalékot ért el országosan.

A Marine Le Pen-féle legnagyobb ellenzéki párt az önkormányzati választásokat nyíltan első lépésnek tekinti a 2027-es hatalomra jutás felé, s vezetőik aktívan részt vettek a kampányban.

Marine Le Pen az X közösségi oldalon azt írta, hogy pártja „valódi győzelmi esélyekkel” indul a jövő vasárnapi második fordulóban, míg a pártelnök Jordan Bardella az urnazárást követő sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy „a változás a városainkban és falvainkban kezdődik”, s szövetséget ajánlott a hagyományos jobboldalnak a második forduló előtt.

Emmanuel Macron elnök pártja és a kormánytagok ezzel ellentétben egyáltalán nem kampányoltak, a miniszterek nem is kommentálták sem a választási esélyeket, sem az eredményeket.

A politikai spektrum másik végén található radikális baloldali Engedetlen Franciaország elsősorban északon volt sikeres: a 250 ezer lakosú Lille-ben a párt jelöltje, Lahouaria Addouche 25 százalékos támogatottsággal holtversenyben áll az élen a szocialista Arnaud Deslandes-del, míg Roubaix-ban David Guiraud 45 százalékkal megnyerte az első fordulót. A 150 ezer lakosú Saint-Denis-ben, Párizs egyik északi elővárosában pedig 51 százalékos támogatottsággal már az első fordulóban polgármesterré választották a radikális párt jelöltjét, Bally Bagayokót.

Az országos politikát meghatározó három formációnak, Emmanuel Macron centrista pártjának, valamint a két nagy ellenzéki pártnak, a Nemzeti Tömörülésnek és az Engedetlen Franciaországnak mindeddig nem sikerült országosan beágyazódnia, és nem tudtak tartós jelenlétet kialakítani a településeken:

a legalább 30 ezer lakosú városok felének, és a legnagyobb városok 94 százalékának irányítása mostanig a hagyományos jobbközép és a szocialisták duójának monopóliuma volt.

A két nagy ellenzéki párt előretörése ezért nehéz tárgyalásokat vetít előre a jövő vasárnapi második forduló előtt. A továbbjutott listavezetőknek keddig kell eldönteniük, hogy elindulnak-e a második fordulóban, szövetségre lépnek-e egy másik párttal és közös listát állítanak, vagy pedig visszalépnek egy másik párt javára.

A baloldalon a Szocialista Párt és az Engedetlen Franciaország között olyannyira elmérgesedett a viszony, hogy kiszámíthatatlan, mely körzetekben fognak együttműködni.

Manuel Bompard, az Engedetlen Franciaország részéről „kezet nyújtott” a baloldali listáknak „mindenhol, ahol a jobboldal és a szélsőjobb fenyeget”. Hasonlóan nyilatkozott, Marine Tondelier, a Zöldek vezetője is.

A Szocialista Párt főtitkára, Olivier Faure viszont megismételte, hogy „nem lesz országos megállapodás a szocialisták és az Engedetlen Franciaország között a második fordulóban”, miután a radikális baloldaliakat vezető Jean-Luc Mélenchont antiszemitizmussal vádolják a szocialisták.

Az első becslések szerint országosan a választásra jogosultak alig 57 százaléka vonult az urnákhoz, ami nagyon alacsonynak számít, a nagyvárosokban viszont ennél jelentősebb volt a részvétel.

A települések 93 százalékában, ahol csak egy vagy legfeljebb két jelöltlista volt, csak egy fordulót rendeztek. A szavazás jövő vasárnapi második fordulója ezért elsősorban a nagyobb városokat érinti majd. Azokon a településeken, ahol három vagy annál több jelöltlista van, a második fordulóban az első fordulóban legalább tízszázalékos támogatottságot elért jelöltek indulhatnak.

Jön a szuper El Niño, alapvetően átrajzolódhatnak a Föld időjárási és gazdasági folyamatai

Hivatalosan is véget ért a több éven át tartó La Niña-jelenség a Csendes-óceán térségében, helyét pedig egy gyorsan fejlődő El Niño veszi át, ami alapjaiban rajzolhatja át a Föld időjárási folyamatait; az amerikai kontinensre hurrikánokat, Európa nyugati részébe hűvösebb és szárazabb időt hozhat, az viszont nem egyértelmű, hogy Közép-Európára milyen hatása lehet. Az InfoRádió Ürge-Vorsatz Diánát, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ Kormányközi Éghajlatvédelmi Testületének alelnökét kérte a részletek ismertetésére.
