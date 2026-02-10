Elásta a csatabárdot Angela Merkel – a volt kancellár részt vesz a CDU kongresszusán

Az bejelentést a német sajtó a vezető hírei között tálalta: „dr. Merkel volt kancellár elfogadja a meghívást, és díszvendégként részt vesz a stuttgarti pártkonferencia első napján, február 20-án" – számolt be erről hivatala, utalva arra, hogy megvárja Friedrich Merz pártelnökké történő újraválasztását.

A bejelentés pikantériája, hogy

Merkel és Merz között évtizedek óta rendkívül hideg a viszony. Ez volt a fő oka, hogy a jelenlegi kancellár és CDU-elnök annak idején hosszú időre visszavonult a politikától, és az üzleti életre nyergelt át.

Az 1954-ben Hamburgban született, de édesapja lelkészi állásvállalása miatt az akkori NDK-ba költözött Merkel a politikai pályafutását is Kelet.Németországban kezdte. A későbbiekben az egykori kancellár, a legendás Helmut Kohl vette a szárnyai alá. Hozzá hasonlóan Merkel 2005 és 2021 között szintén tizenhat éven keresztül töltötte be a kancellári tisztséget.

Ezt követően felhagyott az aktív politikával, és azóta könyvírással, illetve egyre több alkalommal előadások tartásával foglalkozott. Merz kancellári beiktatásán 2025 májusában megjelent a Bundestagban, ami egyben addigi utolsó politikai szerepvállalása volt.

De a jelenlegi kancellárral azóta sem javultak kapcsolatai, mint ahogy a CDU/CSU pártszövetség is jelenős mértékben elhatárolódott a Merkel-korszaktól.

Ami a mostani bejelentés súlyát illeti, egyelőre folynak a találgatások. Merkel utoljára 2019-ben Lipcsében vett részt személyesen kongresszuson, amikor ismét elnökké választották. Azóta minden alkalommal elutasította a meghívásokat. Ezt azzal indokolta, hogy – mint fogalmazott – nem kíván részt venni politikai eseményeken, miután maga szakított az aktív politizálással.

A február 20-i stuttgarti jelenlétéről Merkel csak annyit mondott: „a kivétel erősíti a szabályt”.

Egyes elemzők ugyanakkor némileg tovább mennek. Úgy vélik, hogy a volt kancellár megjelenése egyben jelzés a „békekötésre”. Különös tekintettel arra, hogy a mostani egyfajta „szuperválasztási év”, azaz több tartományban tartanak kulcsfontosságú választásokat. Így az elsőt két héttel Stuttgart után Baden-Württembergben.

Nem elhanyagolható tényező, hogy miközben a CDU támogatottsága szinte valamennyiben csökken, a radikális jobboldali párt, az AfD népszerűsége csaknem mindenütt növekszik.