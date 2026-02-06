ARÉNA - PODCASTOK
A Gerald Ford anyahajó vezette csapásmérő flotta kötelék.
Nyitókép: U.S. Navy

Újra bombázott az Egyesült Államok hadserege a Csendes-óceánon

Infostart / MTI

Az amerikai hadsereg közölte, hogy csütörtökön újabb támadást hajtott végre egy kábítószer-szállítással gyanúsított hajó ellen a Csendes-óceán keleti részén, két ember meghalt.

„Két kábítószer-terrorista meghalt a művelet során” – írta az amerikai haderő déli parancsnoksága (Southcom) az X közösségi média platformon. A célpontként kiválasztott hajót terrorista szervezetek üzemeltették, és ismert kábítószer-csempész útvonalakon közlekedett – állította a southcom.

Szeptember eleje óta az amerikai erők hírszerzési értékelésekre hivatkozva többször is támadtak olyan hajókra a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, amelyekről azt állították, hogy kábítószert szállítanak. Hivatalos adatok szerint ezekben a műveletekben több mint száz ember meghalt.

Az amerikai kormány a meghaltakat kábítószer-csempészeknek és „terroristáknak” nevezte, de a támadások éles kritikát váltottak ki: az ENSZ emberi jogi szakértői szerint a műveletek megsérthetik a nemzetközi jogot, és jogellenes, bírósági eljárás nélküli kivégzések.

Az amerikai elnök, Donald Trump kormánya által nemrégiben közzétett nemzetvédelmi stratégiában a kábítószer-csempészek elleni katonai fellépés prioritásként szerepel.

egyesült államok

drogkereskedelem

csendes-óceáni flotta

„Igazi barát és győztes" – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Orbán Vikor: egyelőre nem tudni, eljön-e Magyarországra Donald Trump

Gyengült a forint péntek reggelre

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

