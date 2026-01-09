ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.91
usd:
331.46
bux:
116024.95
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orosz Oresnyik rakéta
Nyitókép: Russian MoD

Ismét bevetették az oroszok a brutális Oresnyik rakétát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint ez egy válaszcsapás volt egy decemberi ukrán dróncsapásra. Ez a második ismert alkalom, hogy az oroszok bevetették hiperszonikus rakétájukat.

Oresnyik típusú hiperszonikus rakétát vetett be az orosz hadsereg az ukrajnai kritikus célpontokra mért tömeges csapás során – közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az éjszakai csapás válasz volt az orosz elnöknek a Novgorod régióban található rezidenciája ellen december 29-én végrehajtott ukrán dróntámadásra. Ez volt az Oresnyik rakétarendszer második ismertté vált bevetése.

„Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú, precíziós szárazföldi és tengeri indítású fegyverekkel, egyebek között az Oresnyik közepes hatótávolságú mobil földi rakétakomplexummal, valamint támadó pilóta nélküli repülőgépekkel tömeges csapást mértek Ukrajna területén található kritikus fontosságú célpontokra” – áll a közleményben.

A minisztérium tájékoztatója értelmében a támadás elérte céljait, megsemmisültek a rezidencia elleni „terrortámadás” során bevetett drónokat gyártó üzemek, valamint az ukrán hadiipar működését biztosító energetikai objektumok. A tárca kilátásba helyezte, hogy az ukrán „terrorcselekmények” továbbra sem maradnak válasz nélkül.

Vlagyimir Putyin orosz elnök első alkalommal 2024. november 21-én tett bejelentést az Oresnyik bevetéséről. A célpont akkor a kelet-ukrajnai Dnyipro Juzsmas rakétagyártó hadiipari üzeme volt.

Az elnök később azt hangoztatta, hogy a nyugati légvédelmi rendszereknek nincs esélyük rá, hogy lelőjék az orosz Oresnyiket, és egy „high-tech párbaj” lehetőségét is felvetette ezzel kapcsolatban. Mint fogalmazott, elegendő mennyiségű Oresnyik gyakorlatilag megszünteti a nukleáris fegyverek bevetésének szükségességét. Azt is állította, hogy a rakétarendszer robbanófejének hőmérséklete a Nap felszínének hőfokához fogható, ami az új anyagok kifejlesztésének eredménye.

A rakétarendszert december végi bejelentés szerint Oroszország után Fehéroroszországban is hadrendbe állították.

A belgorodi régió hat településén 556 ezer ember maradt áramellátás nélkül az éjszakai ukrán rakétatámadás nyomán – közölte Vjacseszlav Gladkov, a határmenti megye kormányzója pénteken a Telegram-csatornáján. Gladkov szerint az infrastruktúrát ért csapások nyomán ezzel együtt csaknem ugyanennyi lakosnál a fűtés is megszakadt, valamint közel 200 ezer ember víz és szennyvízelvezetés nélkül maradt. A tájékoztatás szerint a károk helyreállításán mentőcsapatok dolgoznak.

Péntekre virradóra a légvédelem a moszkvai katonai tárca szerint öt ukrán drónt lőtt le az orosz légtérben.

Kezdőlap    Külföld    Ismét bevetették az oroszok a brutális Oresnyik rakétát

oroszország

rakéta

hiperszonikus

válaszcsapás

védelmi minisztérium

oresnyik

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Négyszer annyi most a riasztás Budapesten, mint egy átlagos napon

Négyszer annyi most a riasztás Budapesten, mint egy átlagos napon
Az átlagos téli napokhoz képest a mostani időszakban négyszer annyi hívást kapnak utcán tartózkodó emberek miatt a Máltai Szeretetszolgálat utcai gondozószolgálatának munkatársaihoz, mondta az InfoRádió kérdésére Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Regionális Központ vezetője.
 

Az időjárás felborította az iskolai rendet

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni

Mínusz 25 fokot is mértek éjjel Magyarországon, elképesztő a hideg

Változott az előrejelzés, a durva ónos eső és az extrém hideg ezekben a megyékben érkezik

Az egyik vasúti fővonalon összeomlott a vonatközlekedés péntek reggel

A fagyos reggel nem minden, egy rosszabb dolog is sújtja a MÁV-ot

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Válságban van a tejágazat az európai túltermelés és az alacsony felvásárlási árak miatt. A kormány tejautomaták létesítésére írt ki pályázatot. Erről Nagy István agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Az ukrán haderő súlyos csapást mért az határ menti Belgorod régió közműhálózatára: 550 ezer ember maradt áram, 200 ezer ember ivóvíz nélkül. Kijevet, Ukrajna fővárosát az orosz haderő ballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal és drónokkal támadta, az áldozatok összesítése még folyamatban van. Hajnalban az orosz haderő Oresnyik rakétát lőtt ki Lvivre, Nyugat-Ukrajnára. Zelenszkij elnök szerint hamarosan készen van a béketerv, amely lezárhatja a 2014 óta tomboló orosz-ukrán konfliktust. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény üzenet Európának: Trump nem alkudozna, egyszerűen birtokba venné Grönlandot

Kemény üzenet Európának: Trump nem alkudozna, egyszerűen birtokba venné Grönlandot

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

Gustavo Petro tells the BBC's Ione Wells that the United States is treating other nations as part of a US "empire", after Trump threatened Colombia with military action.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 09:36
Rózsaszín hó esett egy vidéken, elképesztő látvány – videó
2026. január 9. 08:40
Nagy átalakítás jön a katolikus egyházban, lépett XIV. Leó pápa
×
×
×
×