A nagy fogás helyett fegyverek csöve fogadta az autóval érkező férfit – videó

Kiábrándító akció – így írta le annak a tettesnek a reakcióját a Rendészeti Államtitkárság, aki a rendőrök fegyvereivel farkasszemet nézve jobbnak látta ellenállás nélkül megadni magát.

A 40 éves magyar-ukrán kettős állampolgár korábban magát nyomozónak kiadva csapott be társával egy idős, 70 éves férfit. Meggyőzték róla áldozatukat, hogy a megtakarított pénze nincs biztonságban, de majd ők gondoskodnak róla, ha átadja nekik. A helyszínben és az időpontban is megállapodtak.

A banki ügyintézőnek azonban gyanús lett az ügylet, és értesítette a rendőrséget. Így a csalóra az idős férfi és a 30 millió forint helyett a hatóság várt, akik pillanatok alatt körbevették a tettest és kiparancsolták az autójából. A társát még keresik.

Az elfogó akcióról az államtitkárság videót is közzétett: