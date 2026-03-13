Infostart.hu
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

A nagy fogás helyett fegyverek csöve fogadta az autóval érkező férfit – videó

Infostart

A férfi társával kis híján kicsalt több tízmillió forintot idős áldozatától, azonban a banki alkalmazottnak feltűnt, hogy valami nem oké.

Kiábrándító akció – így írta le annak a tettesnek a reakcióját a Rendészeti Államtitkárság, aki a rendőrök fegyvereivel farkasszemet nézve jobbnak látta ellenállás nélkül megadni magát.

A 40 éves magyar-ukrán kettős állampolgár korábban magát nyomozónak kiadva csapott be társával egy idős, 70 éves férfit. Meggyőzték róla áldozatukat, hogy a megtakarított pénze nincs biztonságban, de majd ők gondoskodnak róla, ha átadja nekik. A helyszínben és az időpontban is megállapodtak.

A banki ügyintézőnek azonban gyanús lett az ügylet, és értesítette a rendőrséget. Így a csalóra az idős férfi és a 30 millió forint helyett a hatóság várt, akik pillanatok alatt körbevették a tettest és kiparancsolták az autójából. A társát még keresik.

Az elfogó akcióról az államtitkárság videót is közzétett:

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Robbanásokat jelentettek Teheránból, egy kormánypárti gyűlés környékéről

Macron is véleményt mondott a Barátság vezetékről

Tavaly augusztus óta nem látott csúcson a dollár az euróval szemben

Andrej Babis: nincs ok pánikra, de a cseh kormány készen áll a beavatkozásra is

Újabb épületet találtak el Dubajban – videó

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd. Az Egyesült Államok az olajválság hatásainak orvoslása végett enyhítette az Oroszországra kirótt olajszankciókat. Donyeckben az orosz hadsereg Kosztyantynivkát ostromolja, a déli fronton Orihivet próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki fejleményeivel.

Hamarosan átadják az Oscar-díjakat: mutatjuk a legmegdöbbentőbb filmes tényeket és rekordokat

Az Oscar-gála nem csupán a film legrangosabb elismerése, hiszen maga a ceremónia is tele van lenyűgöző statisztikákkal

US military to send Marines and more warships to Middle East, reports say

As fighting continues in the region, two US officials tell CBS that elements of a unit based in Japan could be transferred to the Middle East.

