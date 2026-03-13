Az Öböl-országok Achilles-sarka nem az olaj, és annyira érzékeny, hogy már nem is merik támadni

ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek
Nyitókép: Pixabay

Az Öböl-országok Achilles-sarka: a vízsótalanító üzemek

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
Az ivóvízhez való hozzáférés az Irán ellen folytatott háborúban érintett államok egyik legnagyobb sebezhető pontja. Ugyan ezek az országok egy természeti kincsből, az olajból gazdagodtak meg, de egy másikhoz, a vízhez való hozzáférés létfontosságú a számukra. Ezt pedig a tengervizet sótalanító üzemek jelentik.

Az olajnak hála, a Perzsa-öböl térségében van elég pénz. A pénzből pedig fent lehet tartani a költséges tengervíz-sótalanító üzemeket. Ezek nélkül nehezen lenne elképzelhető az élet, és olyan félelmek merültek fel, hogy a telepek háborús célpontokká válhatnak.

Az amerikai CIA már 1983-ban erre figyelmeztetett. Egy korabeli jelentése szerint

a Perzsa-öböl térségének legkritikusabb erőforrása nem az olaj, hanem a sótalanított ivóvíz.

Ha több ilyen üzemet egyszerre érne támadás, az nemcsak vízhiányt, hanem pánikszerű menekülést és belvillongásokat is kiválthatna.

Modzstaba Hamenei, Irán új legfőbb vallási vezetője első üzenetében azt mondta: Irán nem szomszédait támadja – akikkel baráti viszonyt akar –, hanem az ellenség ottani támaszpontjait. Viszont az iráni lányiskolában közel 200 ember halálát okozó, feltételezett amerikai rakétacsapás megmutatta, bármit mondjon is egy háborús vezető, a konfliktust nem lehet teljesen kontroll alatt tartani.

Ezért figyelt fel a világ a hétvégén arra, amikor

  • Irán külügyminisztere azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy támadást hajtott végre egy vízsótalanító üzem ellen a Hormuzi-szorosnál fekvő Kesm szigetén. Az amerikai fél tagadta a felelősséget.
  • Másnap a Perzsa-öböl túlsó partján fekvő Bahrein jelentette: találat érte egyik saját sótalanító létesítményét, az incidenst Irán számlájára írta.

A térségben pillanatok alatt

felmerült a félelem: a konfliktus új szakaszba léphet, és a felek egymás létfontosságú infrastruktúráját – benne a vízellátást – kezdik támadni.

A Közel-Keleten drága kincs az ivóvíz. Kevés az eső, nagy folyók alig vannak, a növekvő városok pedig már régen felélték a felszín alatti vízkészletek jelentős részét – emlékeztet a témáról írt cikkében a The Guardian című lap. Az olajipar és a modern gazdaság növekedése az 1950-es évektől egyszerűen kikényszerítette a tengervíz-sótalanító technológia elterjedését.

Ma

  • Szaúd-Arábia ivóvizének mintegy 70 százaléka ilyen üzemekből származik. A szaúdi üzemek napi 800 millió liter édesvizet állítanak elő.
  • Ománban a függőség aránya 86 százalék,
  • Kuvaitban pedig eléri a 90 százalékot.
  • Az Egyesült Arab Emírségek ivóvízellátásának közel felét szintén a sótlanított tengervíz fedezi.

Szakértők szerint éppen ez jelenti a régió egyik legnagyobb stratégiai gyengeségét.

Egyetlen nagy üzem kiiktatása nyomán egyes városokban napokon belül ivóvízhiány alakulhatna ki.

Ráadásul ezek a létesítmények nem pótolhatók gyorsan, és javításuk is időigényes.

A támadások környezeti következményekkel is járhatnának: a sótalanító üzemekben használt vegyszerek – például nátrium-hipoklorit vagy kénsav – kiszabadulása további károkat okozhatna.

Az elmúlt napokban azonban újabb ilyen támadások nem történtek. Elemzők szerint mindkét fél felismerhette, hogy a vízellátás elleni csapások súlyos humanitárius válságot idéznének elő, és a konfliktust könnyen nemzetközi szintre emelhetnék.

Irán maga is évek óta súlyos aszállyal és vízhiánnyal küzd, a túlhasznált felszín alatti vízkészletek és a csökkenő folyóvízszintek miatt. Ha az iráni vízellátó infrastruktúra válna célponttá, az tovább súlyosbíthatná a már most is komoly problémákat.

Az Öböl-országok Achilles-sarka: a vízsótalanító üzemek

Az Öböl-országok Achilles-sarka nem az olaj, és annyira érzékeny, hogy már nem is merik támadni

Az Öböl-országok Achilles-sarka nem az olaj, és annyira érzékeny, hogy már nem is merik támadni
Az ivóvízhez való hozzáférés az Irán ellen folytatott háborúban érintett államok egyik legnagyobb sebezhető pontja. Ugyan ezek az országok egy természeti kincsből, az olajból gazdagodtak meg, de egy másikhoz, a vízhez való hozzáférés létfontosságú a számukra. Ezt pedig a tengervizet sótalanító üzemek jelentik.
 

