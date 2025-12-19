ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) és Donald Trump amerikai elnök az Antifa szélsõbaloldali hálózat által elkövetett visszaélésekrõl tartott nyilvános kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni Fehér Házban 2025. október 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Infostart / MTI

Az amerikai elnök szerint Ukrajna gyors lépéseket tehetne az oroszok által indított háború lezárására, mivel mindig addig gondolkodik, amíg az oroszok visszavonják az ajánlatukat.

Donald Trump gyors lépésre sürgette Ukrajnát a háború lezárása felé vezető úton. Az amerikai elnök a szombatra Floridába tervezett amerikai-orosz tárgyalási fordulóval kapcsolatban fejtette ki véleményét csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban újságírói kérdésre válaszolva az újabb egyeztetéshez fűződő várakozásaival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „valaminek a közelébe jutunk, de remélem, hogy Ukrajna gyorsan mozdul, mert Oroszország ott van". Az ukrán fél lépéseivel kapcsolatban úgy vélte, hogy azok

„mindig túl sok időt vesznek igénybe, és közben Oroszország meggondolja magát".

A tervek szerint Floridában Donald Trump elnök megbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner szombaton ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin orosz elnök vezető tanácsadóival, hogy megvitassák a háború lezárására vonatkozó folyamat fejleményeit, ami az amerikai béketerven alapul.

ukrajna

donald trump

béke

