ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet ezen a napon megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.
Nyitókép: MTI/EPA/Sipa USA POOL/Samuel Corum

Donald Trump: megsemmisítettünk egy kábítószert szállító tengeralattjárót

Infostart / MTI

Az amerikai hadsereg feltételezett kábítószer-csempész tengeralattjárót semmisített meg - közölte Donald Trump elnök.

Az amerikai elnök közösségi médiaoldalán közzétett bejegyzése szerint a jármű az Egyesült Államok felé haladt, fentanilt és egyéb kábítószereket szállított egy jól ismert csempészútvonalon.

"Megtiszteltetésemre szolgált megsemmisíteni egy nagyon nagyméretű, kábítószert szállító tengeralattjárót" - fogalmazott Donald Trump, aki közölte, hogy a szállítmányról szóló információt amerikai hírszerzési értesülések erősítették meg.

Az elnök azt is bejelentette, hogy a tengeralattjáró személyzete közül két túlélőt származási országába, Ecuadorba és Kolumbiába juttatnak el büntetőeljárás érdekében.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több katonai támadást hajtott végre Venezuelából kifutott, a bejelentés szerint kábítószer-csempész hajók ellen a Karib-tengeren nemzetközi vizeken.

Donald Trump a héten bejelentette, hogy felhatalmazta a Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA), hogy Venezuela területére lépjen és műveletet kezdjen a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés keretében.

Az elnök pénteken újságírói kérdésre megerősítette, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő hozzáférést ajánlott amerikai vállalatok számára a venezuelai olaj- és ásványkincsek kitermeléséhez, ami Donald Trump szerint annak a jele, hogy a venezuelai vezető nem akar ujjat húzni az Egyesült Államokkal.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: megsemmisítettünk egy kábítószert szállító tengeralattjárót

tengeralattjáró

egyesült államok

donald trump

kábítószer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: özönlenek a külföldiek, de itthon is megugrott az utazási kedv

Oeconomus: özönlenek a külföldiek, de itthon is megugrott az utazási kedv

Idén nyáron is csúcsot döntött a turizmus Magyarországon, hiszen minden eddiginél korábban lépte át a látogatók száma a 15 millió főt – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. Németh Viktória, az intézet senior kutatója az InfoRádióban kiemelte: főként a külföldi turisták száma bővült, 2024 azonos időszakához képest 11 százalékkal.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így még soha nem láttuk a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiáját – Egyedülálló beszámoló került elő a világháború jeges pokláról

Így még soha nem láttuk a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiáját – Egyedülálló beszámoló került elő a világháború jeges pokláról

Több évtized után került elő egy mérnök hadnagy naplója a magyar 2. hadsereg doni tragédiájáról. Wágner Levente nemcsak írásban dokumentálta az eseményeket, hanem ritka módon színes fényképekkel is, melyekből 160 szintén megőrzödött az utókor számára. A szerző unokája, Rózsahegyi Barnabás magánkiadásban jelentette meg a naplót és 120 beazonosított színes fotót a Néma hadsereg című könyvben. Az írás és a színes felvételek alapján egyedülálló betekintést kaphatunk arról, hogyan zajlott az utazás a németek által megszállt orosz, fehérorosz és ukrán területeken keresztül, milyen volt a doni hídfőcsaták árnyékában élő nem harcoló katonák, orosz civilek és zsidó munkaszolgálatosok élete, és milyen volt mínusz 42 fokos hidegben menekülni a jeges orosz pusztaságban a közeledő Vörös Hadsereg elől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből

Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből

A jövő utazója nemcsak fogyaszt, hanem értéket teremt: ezt az üzenetet mindenkinek meg kell hallania.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

The demonstrations against the US president - which Republicans had called "hate America rallies" - were boisterous but peaceful.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 18. 21:26
Hadgyakorlatok Venezuelában: kész az Egyesült Államok elleni védelmi terv
2025. október 18. 20:32
Ausztria is támogatja az Oroszország elleni új EU-s szankciócsomagot
×
×
×
×