Meglepő helyen szállt le az orosz Wagner-zsoldosok gépe

Az RA-78765-ös regisztrációs számú orosz gép a hétvégén érkezett meg Oroszországból Afrikán át repülve, nyugati országokat gondosan elkerülve jutott el az amerikai kontinensre – írta a Portfolio a Defense News alapján.

Azt nem tudni, a gép pontosan mit szállított: egy Il-76-os 50 tonna rakománnyal terhelhető, vagy képes 200 utast szállítani.

Oroszország rendszeresen használ ilyen gépeket kézifegyverek, zsoldosok, katonák szállításához.

Az Il-76-os üzemeltetője, a Zitotrans a (volt?) Wagner csoporthoz köthető vállalat, többnyire az ő fegyvereseiket, felszerelésüket szokták szállítani konfliktuszónákba.

Venezuela Oroszország szoros szövetségese – haderejük modernizálását is elsősorban orosz eszközökkel kezdték meg.

Jelenleg az országot amerikai haditengeri eszközök veszik körül, hamarosan megérkezik a térségbe a USS Gerard R. Ford repülőgép-hordozó is. Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószercsempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt.