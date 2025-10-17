ARÉNA - PODCASTOK
A Nemzetközi Vöröskereszt Izraelbõl elrabolt túszokat szállító autói az izraeli határhoz tartanak a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán Júniszból 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot.
Nyitókép: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi

Napi több mint 500 tonna segély meg Gázába, de nem elég

Infostart / MTI

Egy nap alatt 57 teherautó jutott be, de 100-nak kellene. Több tízezer tonnányi segélyszállítmány várakozik a határokon.

A gázai tűzszünet életbe lépése óta naponta mintegy 560 tonnányi élelmiszersegélyt juttatott a Gázai övezetbe az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP), ám az éhezés csökkentéséhez további időre van szükség – jelentette be az ügynökség szóvivője.

Genfi sajtótájékoztatóján Abír Etefa bejelentette, a WFP kihasználja a tűzszünet adta lehetőségeket és igyekszik mihamarabb „élelmiszerrel elárasztani” a térséget.

Mint mondta, a szervezet jelenleg öt elosztópontot működtet, közel a lakott területekhez, és igyekszik ezt a számot 145-re növelni.

Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy egyelőre nem tudnak segélyeket osztani a térség északi részén, egyebek között Gázavárosban, mert az oda vezető átkelők továbbra is zárva vannak, és hozzátette, hogy a segélykonvojok az övezet déli részén is csak bajosan tudnak haladni a lerombolt, illetve eltorlaszolt utakon.

„Tegnap 57 teherautónk jutott be a Gázai övezet déli és középső részébe; ez már nagy siker, de még mindig nem értük el a napi 80-100 teherautót” – szögezte le, hozzátéve, hogy a tervek szerint az elkövetkező három hónapban szakaszosan igyekeznek növelni a segélyszállítmányok mértékét annak érdekében, hogy elérjék az övezetben élő mintegy 1,6 millió embert.

Jens Laerke, a világszervezet humanitárius hivatalának (OCHA) szóvivője szintén az átkelők megnyitását sürgette és hangsúlyozta, hogy több tízezer tonnányi segélyszállítmány várakozik a határokon.

Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
