Napi több mint 500 tonna segély meg Gázába, de nem elég

A gázai tűzszünet életbe lépése óta naponta mintegy 560 tonnányi élelmiszersegélyt juttatott a Gázai övezetbe az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP), ám az éhezés csökkentéséhez további időre van szükség – jelentette be az ügynökség szóvivője.

Genfi sajtótájékoztatóján Abír Etefa bejelentette, a WFP kihasználja a tűzszünet adta lehetőségeket és igyekszik mihamarabb „élelmiszerrel elárasztani” a térséget.

Mint mondta, a szervezet jelenleg öt elosztópontot működtet, közel a lakott területekhez, és igyekszik ezt a számot 145-re növelni.

Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy egyelőre nem tudnak segélyeket osztani a térség északi részén, egyebek között Gázavárosban, mert az oda vezető átkelők továbbra is zárva vannak, és hozzátette, hogy a segélykonvojok az övezet déli részén is csak bajosan tudnak haladni a lerombolt, illetve eltorlaszolt utakon.

„Tegnap 57 teherautónk jutott be a Gázai övezet déli és középső részébe; ez már nagy siker, de még mindig nem értük el a napi 80-100 teherautót” – szögezte le, hozzátéve, hogy a tervek szerint az elkövetkező három hónapban szakaszosan igyekeznek növelni a segélyszállítmányok mértékét annak érdekében, hogy elérjék az övezetben élő mintegy 1,6 millió embert.

Jens Laerke, a világszervezet humanitárius hivatalának (OCHA) szóvivője szintén az átkelők megnyitását sürgette és hangsúlyozta, hogy több tízezer tonnányi segélyszállítmány várakozik a határokon.