A Gázai övezetbe segélyszállítmánnyal tartó Global Sumud Flotilla nevű palesztinbarát hajóraj izraeli feltartóztatása miatt tiltakozó tüntetők kővel dobálják a rendőröket Rómában 2025. október 3-án, miközben a szakszervezetek felhívására 24 órás általános sztrájkot tartanak a Gázai övezet iránti szolidaritásból Olaszországban.
Nyitókép: Davide Canella

Átlépte az olasz "tüntetésszámláló" a 8000-et – csak idén

Infostart / MTI

Ez azt jelenti, hogy minden napra jutott 30-40 demonstráció Olaszországban.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a közterületek biztonságának további erősítését szorgalmazta, hangoztatva, hogy év eleje óta több mint nyolcezer utcai megmozdulás zajlott, és a következő napokban újabb, nemzetbiztonsági szempontból veszélyesnek ítélt tüntetéseket rendeznek.

Bologna városában szombatra újabb tömegtüntetést hirdettek meg "az igazságos békéért" Gázában, valamint azért, hogy "soha többé ne legyen népirtás".

A megmozdulást a Global Sumund Flottila olasz szóvivője és három aktivistája vezeti, közöttük Yassine Lafram, az olaszországi iszlám közösségek szövetségének (UCOII) elnöke, aki részt vett a nemzetközi segélyflottilla küldetésében, és akit október 6-án utasították ki Izraelből.

Bologna városközpontjában október 7-én nem engedélyezett tüntetés zajlott a palesztin ellenállás mellett, mely a tüntetők és rendőrök közötti összecsapásokba torkollott.

A szombati bolognai demonstrációhoz a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL is csatlakozik, amely október 3-án általános sztrájkot tartott, valamint október 25-re újabb munkabeszüntetést jelentett be. A szakszervezet főtitkára, Maurizio Landini hangoztatta, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány "közvetlenül ugyan, de Izrael népirtó politikájának a cinkosa".

Piantedosi belügyminiszter a közterületek biztonságának további erősítését szorgalmazta. Hangsúlyozta, hogy a Hamász palesztin terrorista szervezet Izrael elleni, 2023. október 7-i támadása óta mindennapossá váltak a palesztinbarát és Izrael-ellenes megmozdulások, amelyek célja a "társadalmi feszültség növelése a hatóságok és a tüntetők közötti összetűzések szintjének emelésével".

A belügyi tárcavezető adatai szerint év eleje óta több mint 8600 utcai demonstrációt tartottak országszerte. Voltak közöttük oktatási intézmények vagy gyárak előtt tartott tiltakozások, a sztrájkokkal egy időben zajló menetek, valamint külön számolják azokat az eseteket is, amikor egy adott városban ugyanazon a napon, több időpontban, más és más útvonalon ugyanazért vonulnak az utcákra.

A megmozdulások közül több mint 240 kritikus veszélyességi fokot ért el a közbiztonság szempontjából. Az idén már több mint 330 rendőr sérült meg, közöttük több mint 140 az utolsó tíz napban a Rómában, Milánóban és Bolognában rendezett tüntetések alkalmával. Piantedosi megjegyezte, hogy az utóbbi két évben több mint 730 antiszemita cselekmény, megnyilvánulás miatt tettek feljelentést a hatóságoknál.

"A véleménynyilvánítási és tüntetési szabadság nem változhat a vandalizmus, a pusztítás, a hatóságok embereivel szembeni erőszakos támadások eszközévé" - hangoztatta a belügyminiszter.

A jobboldali Liga párt kezdeményezte, hogy a tüntetések szervezői pénzügyi garanciákat vállaljanak a megmozdulások során keletkező esetleges károkért.

