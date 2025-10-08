Itt az utolsó fázis: költözniük kell a 2-es terminál légitársaságainak

A nyitásig mind az 57 légitársaság, amely jelenleg a 2-es terminálról üzemel, négy szakaszban átköltözik. A Fraport a költözés befejezése után a 2-es terminált ideiglenesen bezárja és mintegy öt év alatt felújítja.

A Németország legnagyobb, napi több mint 200 ezer utast kiszolgáló légi kikötőjének új utastermináljáról az első járat április 23-án indul – ígéri a Fraport, amely szerint az új terminál évi 19 millió utast lesz képes kiszolgálni.

A 3-as terminál megnyitása előtt a repülőtér üzemeltetője január végétől április közepéig próbaüzemet tart. Mintegy nyolcezer embert toboroznak, hogy szimulálják a repülőtéri eseményeket, az új Sky-Line vonattal vagy autóval történő megérkezéstől kezdve a bejelentkezésen, a biztonsági ellenőrzésen és a beszálláson át.