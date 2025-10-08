ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.19
usd:
337.06
bux:
101969.78
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Sellwell/Getty Images

Itt az utolsó fázis: költözniük kell a 2-es terminál légitársaságainak

Infostart / MTI

Jövő áprilisban nyílik a frankfurti repülőtér új, 3-as terminálja. A mintegy 4 milliárd euróba kerülő terminál 10 éve tartó építése az utolsó fázisban van – jelentette be Stefan Schulte, az üzemeltető Fraport vezérigazgatója szerdán.

A nyitásig mind az 57 légitársaság, amely jelenleg a 2-es terminálról üzemel, négy szakaszban átköltözik. A Fraport a költözés befejezése után a 2-es terminált ideiglenesen bezárja és mintegy öt év alatt felújítja.

A Németország legnagyobb, napi több mint 200 ezer utast kiszolgáló légi kikötőjének új utastermináljáról az első járat április 23-án indul – ígéri a Fraport, amely szerint az új terminál évi 19 millió utast lesz képes kiszolgálni.

A 3-as terminál megnyitása előtt a repülőtér üzemeltetője január végétől április közepéig próbaüzemet tart. Mintegy nyolcezer embert toboroznak, hogy szimulálják a repülőtéri eseményeket, az új Sky-Line vonattal vagy autóval történő megérkezéstől kezdve a bejelentkezésen, a biztonsági ellenőrzésen és a beszálláson át.

Kezdőlap    Külföld    Itt az utolsó fázis: költözniük kell a 2-es terminál légitársaságainak

repülőtér

légi közlekedés

frankfurt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zajlik az év energetikai csúcskonferenciája - Mutatjuk a legizgalmasabb részleteket!

Zajlik az év energetikai csúcskonferenciája - Mutatjuk a legizgalmasabb részleteket!

Már javában zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2025, ahol olyan nagyágyúk járják körül a magyar energiaipar jelenlegi helyzetét és legégetőbb kihívásait, mint Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mátrai Károly MVM-vezér és Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Cikkünk percről percre frissül a konferencia legújabb megszólalásaival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíjba vonulásáról vallott Korda György: hamarosan tényleg abbahagyja a legendás énekes?

Nyugdíjba vonulásáról vallott Korda György: hamarosan tényleg abbahagyja a legendás énekes?

Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

The Skeik building, in a quiet road in western Gaza City, has seen many families pass through it since the war began.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 13:56
Jelek szerint Trump kérésére Ankara nyomást gyakorolt a Hamászra
2025. október 8. 13:00
Von der Leyen: Európának nem elég reagálnia az orosz támadásokra
×
×
×
×