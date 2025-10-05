ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 5. vasárnap
Sagarmatha National Park, Namche Bazaar, Sagarmatha, Nepal, Indian Sub-Continent, Asia
Nyitókép: Richard I'Anson/Getty Images

Közel ezer embert ejtett csapdába egy hóvihar

Infostart

Mentőakciók zajlanak a Mount Everest tibeti oldalán, ahol közel ezer ember rekedt egy hóvihar miatt.

Mentőcsapatok dolgoznak azon, hogy megtisztítsák a Mount Everest keleti lejtőjén található kempingekhez vezető utakat, ahol a kínai állami média jelentései szerint csaknem 1000 ember rekedt egy hóvihar következtében – idézi a Reuters tudósítását a Portfolio.

A Jimu News beszámolója szerint több száz helyi lakost és mentőcsapatot mozgósítottak, hogy eltávolítsák a 4900 méter feletti magasságban lévő területhez vezető utakat elzáró havat.

A jelentés szerint néhány turistát már sikerült lehozni a hegyről.

A havazás péntek este kezdődött és szombaton is folytatódott. A helyi Tingri megyei turisztikai vállalat hivatalos WeChat-fiókján közzétett közlemények szerint szombat késő délutántól felfüggesztették a jegyértékesítést és az Everest látványosságaihoz való belépést.

mount everest

tibet

hóvihar

mentőakció

