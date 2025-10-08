Összeroskadt sátrak, hipotermia, káosz – így menekültek az Everestről

A régióban szombat este tört ki hatalmas vihar szokatlanul nagy havazással, és elvágta a több mint 4000 méteres magasságban a Karma-völgyben táborozó túrázókhoz vezető utakat.

A hét végén mintegy 580 túrázó, több mint 300 hegyi vezető, jakpásztor és más segítő rekedt a hegyen, miközben a sátraik összeroskadtak a nagy hó alatt. A helyi hatóságok közlése szerint a túrázók közül mintegy 350-en már hétfőn megérkeztek a hegy lábához a menedéket nyújtó faluba, Csütangba, és másnap a többieket is sikerült oda eljuttatni.

A rendkívül nedves és hideg idő miatt a hegyen néhányan a beszámolók szerint hipotermiás állapotba kerültek, őket élelmiszerrel, gyógyszerrel, oxigénnel és melegítő felszereléssel ellátott kísérőkkel segítették le a menedékhelyre.

A szélsőséges időjárás miatt a Mount Everest tibeti régióját átmenetileg lezárták a túrázók elől.

A régióba a szerdán befejeződő nyolcnapos nemzeti ünnep miatt érkezett különösen sok túrázó. A Hszinhua állami hírügynökség szerint mindenkit sikerült biztonságba helyezni.

A hatóságok több száz embert mozgósítottak, akik lovakkal és jakokkal vettek részt a mentőakcióban.