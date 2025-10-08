Szakértő: tévedés volt a hír, nem hegymászókat kellett kimenteni a Mount Everestről

Tévedés, hogy hegymászókat kellett kimenekíteni a Mount Everestről – mondta az InfoRádióban Pintér László, a Mozgásvilág hegymászás-szakújságírója. Mint elmondta, most nincs hegymászószezon az Everesten, csupán egyetlen kis expedíciós csoport tartózkodik a hegyen, ők szeretnének lesíelni az északi oldalon, de nagyon keveset kommunikálnak magukról, nem róluk szólnak a hírek, 8-900 főről szólnak a híradások.

„Nem az Everesten, hanem az Everest közelében, az északi alaptábornál rekedtek sokan a hóvihar fogságába. Ők turisták”

– tette hozzá Pintér László.

A többnapos magashegyi kirándulások egyik etapja szokott lenni, hogy fölmennek megnézni az Everest alaptábort, ami az északi oldalról, Tibet felől autóúton megközelíthető. Van egy kifejezetten a turisták számára kialakított alaptábor, tehát nem ugyanott alszanak, ahol a hegymászók szoktak a tavaszi szezonban, amikor valóban aktív mozgás van a hegyen – magyarázta.

„Ilyenkor nincsenek ott hegymászók, de van egy turista alaptábor sátrakkal, ahol elmondhatod, hogy az Everest alaptáborában aludtál egyet”

– tette hozzá. A szakújságíró szerint valószínűleg nem vették komolyan az előrejelzéseket, mert a meteorológusok szerint előre lehetett látni ezt a havazást.

Sok száz ember rekedt a nagy hóban, és mivel az utak nem voltak járhatók, ezért nem tudtak lejönni, meg kellett próbálni valamilyen módon kimenteni őket. Helikopterek is voltak szolgálatban, aztán jakokat, lovakat is megpróbáltak odajuttatni, mindenféle eszközt felhasználtak, hogy minél előbb megpróbálják evakuálni onnan az embereket, mert ezek azért elég zord körülmények. „A lényeg az, hogy

ennek az esetnek az égvilágon semmi köze nincsen az igazi hegymászáshoz”

– fogalmazott Pintér László.

„A hóvihart ugyan előre lehetett látni, de tényleg szokatlanul nagy volt,. Nepálban is nagyon heves csapadék volt az elmúlt egy hétben, sárlavinák, áradások, nagy havazások voltak. Ez elő szokott fordulni, így aki ilyen helyre készül, annak nagyon sűrűn figyelnie kell az időjárás előrejelzéseket” – mondta az InfoRádióban Pintér László, a Mozgásvilág hegymászás szakújságírója.

A szélsőséges időjárás miatt a Mount Everest tibeti régióját átmenetileg lezárták a túrázók elől.