Tragikus részletek derültek ki a müncheni merényletről – újra folyhat a sör az Oktoberfesten

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, hajnalban egy lángokban álló ingatlanhoz és mikrobuszhoz riasztották a tűzoltókat Münchenben, de a kiérkező egységeket robbanások is fogadták. Mint kiderült, a lerchenaui házban érintésre aktiválódó lépőbombákat helyeztek el, ezért azonnal lezárták a könyéket, és speciális tűzszerész egységeket vezényeltek a helyszínre. Merényletsorozattól tartva még a közeli Oktoberfestet is elzárták a látogatók elől, sőt evakuálták is a sörfesztivál helyszínét, hogy teljesen át tudják fésülni a hatalmas területet.

Az már délelőtt kiderült, hogy találtak egy középkorú férfit alig öt percre a robbantás helyszínétől, akinek lőtt sebei voltak, és nem sokkal később bele is halt a sebesüléseibe. Délutánra kiderült, hogy családi tragédia történt: a merénylő önkezével vetett véget az életének, az 57 éves Martin P. előtte azonban megölte az édesapját, és megsebesítette 81 éves édesanyját, valamint 21 éves lányát is, majd rájuk robbantotta a házukat. A rendőrséget állítólag a szomszédok arról tájékoztatták, hogy egy családi örökség miatt alakult ki konfliktus, amelynek ilyen drámai vége lett. Most további szemtanúkat, illetve kamerafelvételeket keresnek.

A további óvintézkedéseket az indokolta, hogy az elkövetőnél volt egy hátizsák, amelyben szintén robbanószert találtak, így fennállt annak a veszélye, hogy máshol is aknákat helyezhetett el. Ráadásul

éppen a merénylet idején kapott bombafenyegetést a közelben lévő Oktoberfest is,

ezért döntöttek a hatóságok a teljes lezárás mellett. Átkutatták az elkövető starnbergi lakását is a rendőrök, de az még nem derült ki, hogy találtak-e további robbanószereket. A Die Welt úgy tudja, hogy kézigránátokra és a bombához szükséges kábelekre bukkantak az otthonában.

Korábban felvetődött, hogy az Antifának köze lehet a merénylethez, mert azzal egyidőben megjelent egy erre utaló poszt a közösségi médiában, de később a rendőrség közölte, hogy nincs összefüggés a két esemény között.

Az Októberfest területét 25 bombakereső kutyával vizsgálták át, majd késő délután bejelentették, hogy 17.30-tól ismét fogadhat vendégeket a fesztivál.