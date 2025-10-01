ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.74
usd:
331.6
bux:
98890.55
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A hajnali robbantások után merényletsorozattól tartanak Münchenben – zárva az Oktoberfest is

Infostart

Robbanás történt szerda kora reggel München északi részén egy családi házban. A környéket lezárták, a hatóságok nem zárják ki, hogy további robbantások várhatók. Bombafenyegetést kapott a bajor fővárosban zajló nemzetközi sörfesztivál, az Oktoberfest is.

Dieter Reiter müncheni polgármester közlése szerint legalább 17 óráig zárva marad a Theresenewiesén zajló sörfesztivál is, mivel a reggeli házrobbanás után egy ismeretlen telefonálótól bombafenyegetést kapott. A hatóságok abból indulnak ki, hogy egy esetleges merényletsorozat sem zárható ki, ami az Oktoberfestet is érintheti. Ezért a rendőrséggel egyeztetve a rendezők úgy döntöttek, hogy a fesztivál legalább 17 órág ki sem nyit. „Az Oktoberfestet is veszély fenyegeti” – fogalmazott a polgármester, hangsúlyozva, hogy ilyen körülmények között nem nem lehet vállalni a fesztivál megnyitásának kockázatát sem.

A müncheni rendőrség és tűzoltóság egy nagyobb tűzhöz és feltételezett robbanásokhoz vonult ki szerdán kora reggel a Lerchenau városrészbe. Az incidensnek immár megerősített hírek szerint egy halálos áldozata, továbbá egy sérültje is van. A müncheni rendőrség bűnügyi szolgálata nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására, az embereket a nagyszabású akció végéig a terület elkerülésére szólították fel.

A helyszínen speciális, bombakereső egységek is dolgoznak. A Bild úgy tudja, hogy az első bejelentés hajnali 4.40-kor érkezett a tűzoltóságra arról, hogy egy épület lángol, majd a kiérkező egységeket hangos robbanások fogadták, mint kiderült, robbanószerkezeteket helyeztek el a házban. A közeli tó partján egy férfit találtak lőtt sebekkel – mint kiderült, a szülei házában történtek a robbanások, és csaptak fel a lángok. A német lap szerint a férfi öngyilkosságot követett el. Egy hátizsákot viselt, a hatóságok attól tartottak, hogy abban is bombaszerkezet lehet. Ezért is volt szükség a bombakereső egységek bevetésére. Egyelőre egy eltűnt is személyt is keresnek a rendőrök, de állításuk szerint ő nem jelent veszélyt.

A rendőrség nagy erőkkel vizsgálja, hogy lehetnek-e még máshol is olyan csapdabombák, mint amilyet az elkövető használt a házban,

és emiatt a környéket teljesen lezárták, a környékbeli iskolákban is felfüggesztették az oktatást.

Az első feltételezések szerint családi konfliktus áll az eset hátterében, de a Tagesspiegel arról ír, hogy a rendőrök Antifa-kapcsolatokat is vizsgálnak egy online megjelent poszt miatt, amelynek az volt a címe, hogy az Antifa támadást jelent, és benne müncheni támadásokról írnak luxusautók ellen.

Délben a rendőrség már gyanúsítottként beszélt a tó partján talált férfiról, akinek Starnbergben lévő lakását megszállták a speciális egységek, de a művelet lassan haladt, mert először arról kell meggyőződni, hogy nincsenek-e csapdabombák az ingatlanban is.

Az Oktoberfest területére nemcsak a látogatókat nem engedik be, de az alkalmazottakat is kiküldték a rendőrök, és most alaposan átkutatják a fesztivál területét. Továbbra is robbanásveszélyt emlegetnek az akció okaként.

Oktoberfest: nem könnyű az idei szezon

A szeptember 20-án nyílt és és október 5-ig tartó, több mint 200 éves múltra visszatekintő fesztiválra eddig ugyancsak rájárt a rúd. A múlt hét második felében a fesztiválon egy halottat találtak, a beszámolók szerint a hatóságok ugyanakkor az idegenkezűséget kizárták. A tragédia ellenére a fesztivál programja folytatódott, további részleteket a haláleset körülményeiről, továbbá a nyomozás eredményéről egyelőre nem közöltek.

Szombaton pedig kora délután pánik tört ki a látogatók körében, miután a túlzsúfoltság miatt a fesztivál bejáratait ideglenesen bezárták. A zárlat idején már mintegy 300 ezer látogató tartózkodott a „Wiesén”. A történtek nyomán sokan panaszkodtak az általuk nem megfelelőnek tartott biztonsági intézkedések miatt, amit az illetékes hatóságok határozottan cáfoltak.

A rendezők az Oktoberfest nyitásakor a korábbi fesztiválokon immár megszokott mintegy hatmillió látogatóra számítottak. A történtek nyomán ennek meghaladása aligha várható.

Kezdőlap    Külföld    A hajnali robbantások után merényletsorozattól tartanak Münchenben – zárva az Oktoberfest is

merénylet

münchen

oktoberfest

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Az Európai Unió energiapolitikája a geopolitikai leválást hirdeti, ám a közép-európai valóság makacsul ellenáll az egyszerű jelszavaknak. Magyarország és Szlovákia finomítói és vezetékei még mindig az orosz Urals típusú olajra épülnek, ezért a gyors váltás nemcsak drága, hanem ellátási sokkokkal is fenyeget. A csővezetékek geográfiája és az ipari infrastruktúra tehetetlensége évekre lassíthatja a diverzifikációt.
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különösen kellemetlen időjárás jöhet: extrém erős széllökésekkel támad fel Bora

Különösen kellemetlen időjárás jöhet: extrém erős széllökésekkel támad fel Bora

Horvátországban a legmagasabb szintű figyelmeztetést adták ki az intenzív széllökések miatt. A "Bora"-nak nevezett erős szél az adriai térségben akár 160 kilométer per órás lökéseket is okozhat a holnapi nap folyamán, Magyarországon pedig Sátoraljaújhely és Szombathely környékén lehet kifejezetten kellemetlen a légmozgás - írja friss Facebook-bejegyzésében a Weather on Maps.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa

Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa

A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger - derül ki a Használtautó.hu 2025 január-augusztusi adataiból.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

US President Donald Trump has also threatened to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 12:19
Az EKB-n belül is vitáznak arról, lehet-e Ukrajnát orosz pénzzel segíteni
2025. október 1. 11:19
A Temu és a Shein letarolta Németországot is – fellépés készül ellenük
×
×
×
×