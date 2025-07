Kemény kijelentést tett az amerikai űrhadsereg parancsnoka – a világűrben már háború van

Őrzőknek nevezik az űrhadsereg tagjait, mert elsődleges feladatuk, hogy óvják az Egyesült Államok területét, a polgárait, valamint a többi fegyvernem katonáit és támaszpontjait. Az USA Colorado államában lévő Denver mellett található az a szupertitkos központ, ahova csak különleges engedéllyel léphetett be a BBC tudósítója.

Matthew Goddard arról számolt be: odabent hatalmas monitorok előtt ülő katonák figyelik éjjel-nappal, hogy a Föld melyik pontján indítanak rakétát. Követik a repülés útvonalát és meghatározzák a várható becsapódás helyét. A világűrben keringő műholdak segítségével nincs olyan kilövés, ami elkerülné a figyelmüket. Így volt ez akkor is, amikor Irán tömeges rakétacsapást zúdított Izraelre és a Katarban lévő amerikai támaszpontra. „Meglehetősen feszült volt itt a légkör” – emlékezett vissza a történtekre Ann Hughes alezredes. Figyelmeztették az al-Udeid bázist a közeledő veszélyről, és a légvédelmének megadták az iráni rakéták pontos repülési paramétereit. „Végül sikerült megóvnunk a támaszpontot és annak teljes személyzetét” – mondta megkönnyebbülten.

The next chapter of space operational excellence has arrived!



On June 18, 2025, Space Force Delta 41 officially activated at Schriever Space Force Base, Colo. This vital unit will enhance combat support and service operations for space missions in Colorado and beyond. pic.twitter.com/QCA7cXPS2K