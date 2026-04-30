ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
310.68
bux:
133787.99
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pénzügyőrök 580 doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak egy bolgár furgonban.Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyitókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Sok helyen kutakodik a következő napokban a NAV

Infostart / MTI

Az egész országot töviről hegyire átfésülik a hosszú hétvégén.

A hosszú hétvégén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos figyelmet fordít a virág-, ékszer-, édesség- és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják – jelentette be csütörtökön a hivatal.

A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak az áruk eredetének vizsgálatára is: ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár 40 százalékát kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírságminimum él: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél minimum félmillió forint – figyelmeztet a NAV.

Az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazott bejelentésének elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetésekor a NAV 12 napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértésnél a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége, a boltbezárás kötelező szankcióvá válik – sorolta az adóhatóság.

Kitértek arra, hogy a kedvezményes adózási módot választókra speciális szabályok vonatkoznak: a katásoknak és a kivások elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja a nyugtaadást.

A közelgő ellenőrzésekről mindig érdemes tájékozódni a NAV Adótraffipax-rovatában, ahol a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban – ajánlotta a NAV.

Kezdőlap    Gazdaság    Sok helyen kutakodik a következő napokban a NAV

ellenőrzés

nav

ajándék

édesség

ékszerbolt

virágbolt

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: érkeznek a Magyar-kormány céljai és nevei

Magyar Péter, leendő miniszterelnök tegnap Ursula von der Leyennel tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról Brüsszelben. A találkozó nagyon konstruktív volt, már a küszöbön lehet a politikai alku. Eközben a Richter nem fizetne osztalékot az alapítványoknak, éa újabb érdekes információk kerültek elő a vagyonok külföldre menekítését illetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyilvánosságra hozták a legújabb mérési adatokat: ez az egyetlen magyar település lóg ki a sorból

Egyetlen város lóg ki a sorból: Szegeden emelkedést mértek, máshol stagnál a koronavírus örökítőanyag.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 19:08
Közzétette 2025-ös pénzügyi eredményeit az MVM
2026. április 30. 16:59
Lendületet kapott a magyar gazdaság
×
×