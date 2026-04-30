Sok helyen kutakodik a következő napokban a NAV

A hosszú hétvégén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos figyelmet fordít a virág-, ékszer-, édesség- és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják – jelentette be csütörtökön a hivatal.

A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak az áruk eredetének vizsgálatára is: ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár 40 százalékát kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírságminimum él: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél minimum félmillió forint – figyelmeztet a NAV.

Az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazott bejelentésének elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetésekor a NAV 12 napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértésnél a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége, a boltbezárás kötelező szankcióvá válik – sorolta az adóhatóság.

Kitértek arra, hogy a kedvezményes adózási módot választókra speciális szabályok vonatkoznak: a katásoknak és a kivások elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja a nyugtaadást.

A közelgő ellenőrzésekről mindig érdemes tájékozódni a NAV Adótraffipax-rovatában, ahol a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban – ajánlotta a NAV.