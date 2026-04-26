Magyar Péter: tízmilliárdos értékben menekítik ki a vagyont, utalásokat zárolt a NAV

Már majd két hét telt el azóta, hogy a magyar emberek elsöprő győzelmet arattak a "nemzeti együttbűnözés rendszere" felett - fogalmazott Magyar Péter. Úgy folytatta: a Tisza gőzerővel készül a kormányzásra és a működő, emberséges Magyarország építésére, de közben a háttérben a maffia sem tétlenkedik.

Az orbáni oligarchák tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba, az Amerikai Egyesült Államokba és más távoli országokba - jelentette ki. „Pontos tudomásom van róla, hogy

a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzéseire, pénzmosásra hivatkozva"

- közölte, majd felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására. Mint mondta, ismételten felszólítja a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét, hogy vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket, és ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás.

Azt mondta, tudomása van arról is, hogy "az orbáni maffiózók áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumot", valamint "a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaganda anyahajóját, a Lounge Event Kft.-t is". Felhívta "a becsületes hazai és külföldi befektetők" figyelmét arra, hogy "tartózkodjanak a maffia vagyonelemeinek átvételétől, ellenkező esetben ők is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal előtt találhatják magukat".

Arról is beszélt, hogy tudomására jutott az is, hogy "több oligarcha-család már távozott, és a napokban a Mészáros-család is Dubajba repül". Elmondta, hogy "a hírek szerint több befolyásos oligarcha-család már kivette a gyerekeket az iskolából, és szervezik a megbízható testőrséget a távozásra".

"Úgy tűnik, hogy miután Orbán Viktor elhagyta a süllyedő hajót, a janicsárok talpa alatt is forró lett a talaj" - fogalmazott, majd felszólított "minden rendőri, ügyészi, banki és NAV-vezetőt, valamint a szolgálatok irányítóit, hogy tegyék a törvényi kötelezettségüket és akadályozzák meg a bűnözők lelépését és a magyar emberektől lopott vagyonok külföldre menekítését".

Aki nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének és megszegi a hivatali esküjét, az maga is bűncselekményt követ el - mutatott rá.