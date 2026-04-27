ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.11
usd:
310.64
bux:
0
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Szja-bevallás – Vastagabb szemüveget vesz fel a NAV

Infostart

Az egyéni vállalkozóknak készített szja-bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésére álló online számla- és pénztárgépadatokat, illetőleg a szocho- és járulékadatokat, amit az idei legnagyobb újításának nevez hétfői közleményében Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A fejlesztés nemcsak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is, amivel az egyéni vállalkozók biztonságos és kiszámítható működését támogatja – írták.

Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat: ezek az adatok ugyanis automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásba. Emellett a NAV valamennyi egyéni vállalkozó szja-tervezetében feltünteti az online számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat – ismertette a közlemény.

A fejlesztés jól illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése és a bevallások pontosságának növelése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyre több, már rendelkezésére álló, adatot mutat vissza és épít be a tervezetekbe, így azok egyre teljesebbé és megbízhatóbbá válnak, miközben az adózók terhei érezhetően csökkennek. Az adatok kiajánlása révén az átalányadózó egyéni vállalkozók szja-bevallása gyakorlatilag néhány kattintással ellenőrizhető és benyújtható – emelte ki a hivatal.

A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozók, valamint azok az átalányadózók, akik nem adtak be a tavalyi év minden negyedévében egyszerűsített járulékbevallást, az eSZJA portálon megjelenített, az online számla és az online pénztárgép rendszerbe beérkezett bevételi adatok felhasználásával készíthetik el a bevallásukat, a költségadatok és az igénybe vett kedvezmények (például kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék) adatainak beírása után – ismertette a NAV.

Az elmúlt évek digitalizációs fejlesztéseinek köszönhetően az adózás már adatvezérelt környezetben működik. A hivatal jelentős mennyiségű strukturált információval rendelkezik az online számla rendszerből, az elektronikus és online pénztárgépekből, valamint más adatszolgáltatási csatornákból. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy a bevallási tervezetek valós, ellenőrzött adatokon alapuljanak - tette hozzá a NAV.

A NAV idén mintegy 5,6 millió adózónak készített bevallási tervezetet az eSZJA-rendszerben, beleértve a magánszemélyeket, az egyéni vállalkozókat, őstermelőket és áfás magánszemélyeket is. A mostani fejlesztés egy újabb lépés afelé, hogy a bevallás a vállalkozóknak is egy gyors, egyszerű és átlátható folyamattá váljék, amelyben az adózóknak egyre kevesebb manuális teendőjük marad – jegyezte meg az adóhatóság.

Kezdőlap    Belföld    Szja-bevallás – Vastagabb szemüveget vesz fel a NAV

nav

szja

vállalkozó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német lakosság már harmada migrációs hátterű, de az új menedékkérők egyre kevesebben vannak

Húsz év alatt 13 millióról 21,8 millióra nőtt a bevándorló hátterűek száma Németországban, ami 67 százalékos emelkedést jelent – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina. A Migrációkutató Intézet vezető elemzője ugyanakkor arra is kitért, hogy az idei első negyedévben 23 százalékkal kevesebb menedékkérelmet nyújtottak be az előző év azonos időszakához képest.
VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss kutatás: nincs olyan hogy biztonságos alkoholfogyasztási szint

Már az alacsony alkoholfogyasztás is mérhető károsodást okozhat az agyban - derül ki egy új amerikai kutatásból. A vizsgálat szerint a mérsékeltnek tartott ivás is csökkenti az agyi vérellátást, és elvékonyítja az agykérget, különösen az életkor előrehaladtával - jelentette a Sciencealert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulatos hétvége Európa élvonalaiban: tovább menetel az Inter, visszakapaszkodik az Arsenal

Angliában az Arsenal újra élen van, Spanyolországban a Barcelona közelebb került a bajnoki címhez, Olaszországban pedig az Inter őrzi előnyét.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 06:52
Medvét láttak a közkedvelt magyar tónál
2026. április 27. 06:38
Változások Balatonlellén, az autósok egy ideig bosszankodni fognak
×
×