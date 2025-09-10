Termálvíz után kutattak Algyőn, aztán feltört az olaj – immár 60 éves a kitermelés

1965-ben, hatvan évvel ezelőtt egy véletlennek köszönhetően kezdték meg a kőolaj és a földgáz kitermelését Algyőn. Termálvizet kerestek a kutatók, de olajat és földgázt találtak, és viszonylag rövid idő alatt az is kiderült, hogy ezt igen jelentős mennyiségben - mondta Schubert Péter Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

"Hatvan éve, 1965 nyarán a kollégáink - vagy inkább elődeink - termálvíz után kutattak, egy termálvízkutat fúrtak le, nagyjából 2000-2200 méteres mélységben, viszont föld alól nem termálvíz tört fel, hanem kőolaj. Ekkor lehetett már sejteni, hogy itt az algyői térségben jelentős kőolaj- és földgázkészletet rejt a föld, és innentől kezdve a termálvíz helyett átvette a szénhidrogén a tevékenység nagy részét" - idézte fel.

Ezután pedig nem állt meg a munka, hiszen a következő években

több mint ezer kutat fúrtak itt, ez adta korábban is az itt kitermelt szénhidrogén nagyon nagy részét, ezekből a kutakból termeltek akkor és most is.

Schubert Péter Archibald hangsúlyozta: Algyő jelentősége ma is számottevő, hiszen a mező jelenleg az ország teljes földgázigényének tizedét, kőolajigényének 5 százalékát biztosítja. A kitermelés csúcsa a '80-as években volt, amikor ez az arány elérte a 70 százalékot.

A Mol Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója arra is kitért, hogy a dél-alföldi mezőn az elmúlt 60 év alatt hány millió hordó kőolajat és köbméter földgázt termeltek ki.

Számok, "rejtekhely"

"Algyő az itt fellelhető vagyonát tekintve egyértelműen a legjelentősebb kőolaj- és földgázkészlettel rendelkező mező volt Magyarország egész történetét nézve. Ez számokban azt jelenti, hogy az elmúlt 60 évben itt kitermeltünk már 280 millió hordó kőolajat és 82 milliárd köbméter földgázt. Hogy ezt jobban meg lehessen érteni: egy hordó nagyjából 160 liternek felel meg, tehát ekkora mennyiségű kőolaj nagyjából 550 millió személyautó teli tank üzemanyagát jelenti finomított állapotban. A földgáz tekintetében ez a több mint 80 milliárd köbméternyi földgáz 10-15 évnyi teljes éves magyar fogyasztást tudna kielégíteni vagy elégített ki az elmúlt években."

Az algyői mező máig megkerülhetetlen a hazai energiaellátásban, szerepe azonban a fenntarthatóság és az energiaátmenet jegyében fokozatosan átalakul. A szénhidrogén-kitermelés mellett egyre nagyobb szerepet kap a megújulóenergia-termelés és tárolás is. De működik itt logisztikai telep, laboratórium és tűzoltóság is, emellett pedig az ország stratégiai gáztárolója is itt található.