Ne lepődjen meg: szünetelni fognak az egyik bank szolgáltatásai

2025. augusztus 15. 00:00–05:00 közötti időszakban
- az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető.
2025. augusztus 19. 22:00–2025. augusztus 20. 02:00 közötti időszakban:
- A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
- Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
- A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
A 2025. augusztus 23-i rendszerfejlesztés (22:00-től másnap reggel 08.00) által érintett szolgáltatások köre változik, kizárólag a CIB kártyákkal végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakciók és a CIB ATM-eken és CIB POS terminálokon végzett tranzakciók esetén lesz teljes szolgáltatás kiesés – olvasható a pénzintézet oldalán.