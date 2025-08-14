ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Nyitókép: Adam Gault/Getty Images

Ne lepődjen meg: szünetelni fognak az egyik bank szolgáltatásai

A CIB Bank tájékoztatása szerint karbantartásra tekintettel 2025. augusztusában több alkalommal várhatók kiesések, melyek során egyes szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek.

2025. augusztus 15. 00:00–05:00 közötti időszakban

  • az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető.

2025. augusztus 19. 22:00–2025. augusztus 20. 02:00 közötti időszakban:

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

A 2025. augusztus 23-i rendszerfejlesztés (22:00-től másnap reggel 08.00) által érintett szolgáltatások köre változik, kizárólag a CIB kártyákkal végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakciók és a CIB ATM-eken és CIB POS terminálokon végzett tranzakciók esetén lesz teljes szolgáltatás kiesés – olvasható a pénzintézet oldalán.

Gazdaság    Ne lepődjen meg: szünetelni fognak az egyik bank szolgáltatásai

