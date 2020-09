Mégis jöhetnek a külföldi bérvadászok

Eredményes volt a vadászlobbi, a szeptember ötödikétől életbe lépett rendelkezés szerint már nem csak a V4-államokból, hanem más külföldi országokból is érkezhetnek vadászok, miután felmentést kaptak a járványvédelmi határzár alól. Az osztrák vadászok máris érdeklődtek a frissen indult vadászati szezon lehetőségei iránt, az idősebb külföldi, főleg német vadászok azonban még kivárnak a folyamatosan emelkedő koronavírusos esetszámok miatt - derül ki a sonline.hu körképéből.

Amint azt az Infostart is megírta, a szeptember elsejével elrendelt határzár ismét nehéz helyzetbe hozta a döntően külföldi vendégvadászoktól származó bevételekből élő vadásztársaságokat, ugyanis a tavaszi veszteségek ellenére a költségeik megmaradtak, és a kötelezően teljesítendő éves kilövési tervek is egyre nagyobb terhet rónak rájuk. Egyes térségekben pedig a túlszaporodott nagyvadállomány miatt fizetendő - az elmúlt években már a vadászok javára korrigált kárszámítás ellenére is - vadkár okoz egyre kigazdálkodhatatlanabb fejfájást a társaságoknak. A vadászkamara a határzár hírül vétele után szinte azonnal lobbizni kezdett az agrártárcánál az enyhítésért, mondván a bérvadászat gazdasági tevékenység, amelyet ráadásul gyéren lakott vidéki területeken végeznek a beutazók, ahol minimális számú emberrel kerülnek kapcsolatba. A kamara saját járványügyi protokollt is kidolgozott, amelyet bemutattak az agrártárcának is.

A lapnak Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei területi szervezetének titkára elmondta, hogy a járvány miatt eleve kisebb volt az érdeklődés augusztusban, mivel a gímszarvasszezon indulásáig a tervezett 300 helyett mindössze száz engedélyt adtak ki külföldiek részére. Ebben a térségben a gímszarvasbikák adják a vadásztársaságok bevételeinek jelentős részét, akad olyan somogyi társaság, amelynél az 50 százalékot is eléri ez az arány.

Huszonöt éve nálunk vendégeskedő osztrák vadászok nyomban telefonáltak, hogy jöhetnek-e hozzánk vadászni – mondta a lapnak Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke. A társaság bevételeinek 30 százalékát adják a külföldiek. Hozzátette, a határon be kell mutatniuk a bérvadászati szerződést, és akkor beengedik őket. Tapasztalataik szerint azonban sok külföldi, főképp az idősebb német vadászok kivárnak mert tartanak attól, hogy folyamatosan emelkedik Magyarországon a koronavírusos betegek száma.

A Földtulajdonosok és Természetbarátok Látrányi Vadász­egyesületénél arra hívták fel a figyelmet, hogy mivel a vadkárt, a hivatásos vadászokat ki kell fizetni, ha az idén elmaradnak a külföldi vadászok, abban az esetben nagy bajban lesznek. Épp ezért folyamatosan tájékoztatják a potenciális külföldi édeklődőket.

