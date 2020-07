Veszélyes időszak jön az utakon, támadnak az őzek

A következő egy hónapban, augusztus közepéig fokozott figyelmet kér az autósoktól az Országos Magyar Vadászati Védegylet. Megkezdődött ugyanis az őzek násza, és ilyenkor az egyébként szelíd és óvatos vadak veszélyérzete jelentősen lecsökken, sok esetben az utakra is kifutnak.

Magyarországon a nagyvadak közül őzből van a legtöbb, több mint 380 ezer egyed, ezért egyáltalán nem ritka, és az ország bármely pontján előfordulhat az ember–őz-találkozás.

Lassítani kell, ha őz ugrik át az autó előtt

– mondta az InfoRádiónak az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa. Földvári Attila hozzátette: különösen számítani kell vadállatok megjelenésére azokon az útszakaszokon, amelyeket „vadon élő állatok” veszélyt jelző táblával jelölnek meg a vadgazdálkodóval egyeztetve a közútkezelő munkatársai.

"Ebben az időszakban azonban nemcsak a táblával megjelölt útszakaszokon fordulhatnak elő őzek.

Épp ezért a nem belátható útszakaszokon mindenképp érdemes a megengedettnél lassabban haladni, figyelemmel az egyéni reakcióidőkre is" – hívta fel a figyelmet a szakember. Szerinte ha már egy állat áthaladt az úton, mindenképp tovább kell lassítani, mert párzási időszakban várhatóan őz is követheti. "Vagy egy suta haladt át, amit egy bak kerget, vagy pedig egy bakot űzött el egy másik hím a területéről" - mondta Földvári Attila. Nagy csapatokba egyébként csak télen állnak össze az őzek, vagy a szarvasok.

A semmiből előugró állatot nagy sebesség mellett szinte lehetetlen elkerülni

– erről Köves Szilárd vezetéstechnikai oktató beszélt az InfoRádiónak.

"Vegyük figyelembe, hogy 80 kilométer per órás sebességnél 20-22 métert megtesz az autó másodpercenként, és akkor még nem léptünk rá a fékre, meg is kellene állni, és ráadásul a fékezés, a fékút első kétharmadánál alig lassul az autó, az utolsó egyharmadban van drasztikus lassulás. Ezzel a sebességgel váratlanul felbukkanó őzet nagyon kicsi eséllyel tudunk elkerülni" – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Roppant veszélyes elrántani a kormányt ilyenkor, de az ütközés is veszélyes, mivel egy ekkora állat nagy rombolást okozhat az autóban, és komolyan veszélyeztetheti az utasokat is. Ezért a vadveszélyt jelző tábláknál mindenképp óvatosan, lassítva kell közlekedni. Érdemes a reflektort, fényszórót is tompítani vadészlelés esetén, mivel a vad képes belenézve megmerevedni, lassítani az úttesten, és ilyenkor a menekülőutat keresve kiszámíthatatlan, merre indul el az állat.

Ha balesetet történik, értesíteni kell a rendőrséget, ugyanis a vadelütés közúti balesetnek minősül. Évente átlagosan több mint hatezer nagyvadat ütnek el, háromnegyedük őz. A balesetek többsége az üzekedés időszaka alatt történik.

Nyitókép: Kovács András | Hazai Vadfotós Egylet