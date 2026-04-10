Végső határait feszegeti a YouTube?

a YouTube tovább játszadozna azon nézők türelmével, akik még nem fizettek elő a Prémium-csomagra: a mostanra széles körben bevezetett 30 másodperces, átugorhatatlan reklámblokkok mellett még hosszabb, háromszor ekkora reklámszünetek is megjelentek – írja a 9to5Google beszámolója alapján az Origo.

A friss beszámolók szerint az okostévés alkalmazásban egyeseknél megjelentek szintén átugorhatatlan, de már 90 másodperces reklámblokkok is a videók közben.

Jelenleg az a legvalószínűbb, hogy a platform csak szűk körben teszteli a másfél perces szüneteket, mert talán arra lehet kíváncsi, hogy meddig feszítheti a határokat, mikor válnak olyan hosszúvá a reklámszünetek, hogy a nézők tömegesen kezdik el otthagyni a megtekinteni próbált tartalmakat.