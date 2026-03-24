Nagy harcban Siófok a varjakkal, de vesztésre áll

Egyre kilátástalanabbnak tűnik a vetési varjak elleni védekezés Siófokon. Lengyel Róbert polgármester közösségi oldalán arról ír, hogy a vetési varjak elszaporodása évek óta visszatérő gond, amely mára szinte a teljes várost érinti. A madarak zajosak, a fészkek alatti területek és a szétszórt hulladék miatt pedig komoly közterületi problémát is okoznak.

„Egyetlen dolgot tehetünk meg anélkül, hogy bűncselekményt követnénk el, ez pedig a felrakott, de még üres fészkek leszedetése, persze az is időhöz és engedélyhez kötve” – írta a polgármester a közösségi-oldalán.

„Minden évben meg is csináljuk, és minden évben kidobott pénznek bizonyul ez” – fogalmazott Lengyel Róbert, aki hozzáteszi, a madarak minden leszedett fészket vissza is építenek.

Sok hűhó semmiért

A Sonline cikke szerint tavaly az önkormányzat 76 fészket és 119 fészekkezdeményt bontatott el, 2,4 millió forintért. Idén már 354 fészket szedtek le, ami 4 millió forintos kiadást jelentett, de mindez hatástalannak tűnik.

Felmerült a ragadozó madarakkal történő riasztás lehetősége is, ám ez sem hozna tartós megoldást. A siófoki polgármester beszámolója szerint solymásszal is egyeztettek, de a módszer legfeljebb ideiglenes enyhülést hozhatna. Arra is kitért, hogyha a próbálkozások idén is sikertelenül záródnak, akkor feladja a küzdelmet a zajos madarakkal. „Azt fogom kérni, hogy ne az önkormányzatunkat bombázzák a panaszlevelekkel, hanem az arra illetékes állami hatóságokat” – írta a városvezető.

Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője a portálnak elmondta, hogy a vetési varjú állománya az ezredfordulóra drasztikusan visszaesett, mivel a mezőgazdaságban kártevőként kezelték és tömegesen irtották. A faj azonban alkalmazkodott, és a városi környezetbe húzódott vissza. Szerinte a fészkek eltávolítása csak látszólagos megoldás, mert pár napon belül újraépítik őket.