ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
335.86
bux:
122647.44
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Szárnybilétával megjelölt dolmányos varjú (Corvus cornix) Debrecenben 2017. március 7-én. A Debreceni Egyetem Mezõgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási tanszékének kutatói 23 egyedet jelöltek meg bilétával, hogy pontosabb képet kapjanak a városiasodott faj terjeszkedésével és mozgásmintázatukkal kapcsolatban. Az eddigi adatok szerint a varjak területhûek, mivel a megfigyelések nagy része a gyûrûzés helyének környezetébõl érkeztek.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nagy harcban Siófok a varjakkal, de vesztésre áll

Infostart

Évről-évre visszatérő problémája Siófoknak az elszaporodott vetési varjak populációja, most már gyakorlatilag városszerte. Lengyel Róbert polgármester kezdi feladni a küzdelmet a rendetlen hangoskodókkal.

Egyre kilátástalanabbnak tűnik a vetési varjak elleni védekezés Siófokon. Lengyel Róbert polgármester közösségi oldalán arról ír, hogy a vetési varjak elszaporodása évek óta visszatérő gond, amely mára szinte a teljes várost érinti. A madarak zajosak, a fészkek alatti területek és a szétszórt hulladék miatt pedig komoly közterületi problémát is okoznak.

„Egyetlen dolgot tehetünk meg anélkül, hogy bűncselekményt követnénk el, ez pedig a felrakott, de még üres fészkek leszedetése, persze az is időhöz és engedélyhez kötve” – írta a polgármester a közösségi-oldalán.

„Minden évben meg is csináljuk, és minden évben kidobott pénznek bizonyul ez” – fogalmazott Lengyel Róbert, aki hozzáteszi, a madarak minden leszedett fészket vissza is építenek.

Sok hűhó semmiért

A Sonline cikke szerint tavaly az önkormányzat 76 fészket és 119 fészekkezdeményt bontatott el, 2,4 millió forintért. Idén már 354 fészket szedtek le, ami 4 millió forintos kiadást jelentett, de mindez hatástalannak tűnik.

Felmerült a ragadozó madarakkal történő riasztás lehetősége is, ám ez sem hozna tartós megoldást. A siófoki polgármester beszámolója szerint solymásszal is egyeztettek, de a módszer legfeljebb ideiglenes enyhülést hozhatna. Arra is kitért, hogyha a próbálkozások idén is sikertelenül záródnak, akkor feladja a küzdelmet a zajos madarakkal. „Azt fogom kérni, hogy ne az önkormányzatunkat bombázzák a panaszlevelekkel, hanem az arra illetékes állami hatóságokat” – írta a városvezető.

Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője a portálnak elmondta, hogy a vetési varjú állománya az ezredfordulóra drasztikusan visszaesett, mivel a mezőgazdaságban kártevőként kezelték és tömegesen irtották. A faj azonban alkalmazkodott, és a városi környezetbe húzódott vissza. Szerinte a fészkek eltávolítása csak látszólagos megoldás, mert pár napon belül újraépítik őket.

Kezdőlap    Életmód    Nagy harcban Siófok a varjakkal, de vesztésre áll

siófok

orbán zoltán

vetési varjú

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×