ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.77
usd:
311
bux:
133033.38
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság idei vagyonnyilatkozati eseti jelentéséről, valamint a szervezet működésének első évéről tartott sajtótájékoztatón a Corinthia Budapest Hotelben 2023. december 7-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Három bűncselekménnyel gyanúsították meg az EU-pénzek magyar őrét

Infostart

Biró Ferenc Pál tagadja a gyanúsításban megfogalmazottakat, és mindenben együttműködik a nyomozókkal.

Három bűncselekménnyel gyanúsították meg Biró Ferenc Pált, annak az Integritás Hatóságnak az elnökét:

  1. hivatali visszaélés
  2. közokirat-hamisítás
  3. hűtlen kezelés

– írja összeállításában a Blikk. A vádemelés után Biró Ferenc Pál hamarosan a bíróságon adhat számot tetteiről.

Ami a vád részleteit illeti, Biró Ferenc Pál többek között úgy foglalkoztathatta családtagját, hogy az végzettség és munkavégzés nélkül bruttó kétmilliós fizetést kapott. Ezen kívül, mint az ügyészség állítja, sajátja mellett egy másik felső kategóriás hivatali autót is béreltetett, amelyet aztán felesége használt, ezzel 14 millió forintos kárt okozhatott a hatóságnak. Hűtlen kezelést pedig tanácsadói szerződések formájában is elkövethetett. Biró Ferenc Pálnak társa is lehetett a cselekmények elkövetésében.

A Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozást befejezte, az ügyiratokat az érintettek részére megküldte, a vádemelésre ezt követően kerülhet sor – tudta meg a lap a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjétől.

A hűtlen kezelés által érintett vagyon mennyisége csaknem 100 millió forintra rúghat.

Biró Ferenc Pál írásban reagált a lap megkeresésére: azt közölte, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, a nyomozó hatóságokkal együttműködik, korábbi nyilatkozatait fenntartja, vagyis a hűtlen kezeléssel és a hivatali visszaéléssel kapcsolatos gyanút alaptalannak tartja, ellene panasszal élt.

A hatóság fő feladata követni az EU-s pénzek útját független, autonóm államigazgatási szervként, vizsgálni a közbeszerzéseket, ellenőrizni a vagyonnyilatkozatokat, és fellépni az uniós pénzügyi érdekek védelmében.

Kezdőlap    Bűnügyek    Három bűncselekménnyel gyanúsították meg az EU-pénzek magyar őrét

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Még el sem oltották az előző dróncsapás miatt keletkezett tüzet, keddre virradóra újabb támadás érte az oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót, ahol ismét tűz ütött ki. Friedrich Merz német kancellár hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna 2028-ig biztos nem csatlakozhat az EU-hoz, a csatlakozás előfeltétele pedig a háború lezárása, amihez Ukrajnának valószínűleg le kell mondania területe egy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valami nagyon durva történik a magyarok fizetésével: miért tűnik el ennyi pénz a zsebükből?

Magyarországon a gyermektelen munkavállalók esetében a munkát terhelő elvonások továbbra is meghaladják az OECD-átlagot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King to attend White House ceremony with Trump ahead of speech to Congress

The UK monarch will also attend a bilateral meeting with the US president before calling for "reconciliation and renewal" between the US and UK in an historic address to lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×