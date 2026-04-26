Veszélyes hulladék is került a gyűjtésbe

A vádirat szerint a férfi 2021-2022 óta gyűjtött hulladékot és végzett lomtalanítást hatósági engedély nélkül. A hulladékot részben saját gyulai ingatlanján tárolta, részben engedéllyel rendelkező fémkereskedőnek leadta. A férfi legalább tíz köbméternyi kommunális hulladékot és lomot halmozott fel ingatlanján 2023-ig.

A terhelt több mint 17 ezer kilogramm fémhulladékot adott le engedéllyel rendelkező fémkereskedőnek 2023. január 9. és 2025. november 21. között, ebből több mint 1400 kilogramm veszélyes hulladéknak minősülő ólomakkumulátor volt.

Az ügyészség a hulladékgazdálkodás rendjének veszélyes hulladékra és különösen jelentős mennyiségre elkövetett megsértése bűntette miatt emelt vádat.