2026. április 23. csütörtök Béla
Drogkereskedéssel foglalkozó család öt tagját fogták el a rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kékcsén – közölte a térségi rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szerdán.
Nyitókép: Police.hu

Az egész család terítette a nagyon veszélyes szert

Infostart / MTI

Drogkereskedéssel foglalkozó család öt tagját fogták el a rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kékcsén – közölte a térségi rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szerdán.

A közlemény szerint a családtagok a településen és a környező falvakban látták el kábítószerrel a vevőiket, összehangolták terjesztői feladataikat és drogeladásból biztosították megélhetésüket. A rendőrök több fogyasztót is kihallgattak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kristályt; elmondásuk szerint hol egyik, hol másik családtag szolgálta ki őket a kábítószerrel.

A rajtaütéskor a rendőrök kristályt, a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett, kis címletű bankjegyekből közel kétmillió forintot foglaltak le – ismertették.

A nyomozók a család öt tagját és a kiszolgálásban rendszeresen részt vevő segítőt kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

rendőrség

kábítószer

drogkereskedelem

szabolcs-szatmár-bereg vármegye

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Magyar Hang: Polt Pétert azonnali lemondásra szólította fel Szabó Marcel alkotmánybíró

Magyar Hang: Polt Pétert azonnali lemondásra szólította fel Szabó Marcel alkotmánybíró

Az Alkotmánybíróság keddi ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró lemondásra szólította fel az intézmény elnökét, Polt Pétert. Érvelése szerint az elnök múltja miatt a testület társadalmi megítélése annyira leromlott, hogy már csak a távozása mentheti meg a szervezet presztízsét - jelentette a Magyar Hang.

Rossz hírt kaptak a főváros környéki ingázók: a hétvégére leáll a forgalom az egyik legfontosabb vonalon

Rossz hírt kaptak a főváros környéki ingázók: a hétvégére leáll a forgalom az egyik legfontosabb vonalon

Karbantartási munkálatok miatt pótlóbusz jár a H6-os HÉV helyett Soroksár és Szigetszentmiklós között az április 25-26-i hétvégén.

US boards ship carrying Iranian oil, as Trump orders navy to shoot any boat laying mines in strait

US boards ship carrying Iranian oil, as Trump orders navy to shoot any boat laying mines in strait

Meanwhile, Donald Trump says the US has "total control" over the Strait of Hormuz - and says they will "shoot and kill" any boat laying mines there.

