Az egész család terítette a nagyon veszélyes szert

A közlemény szerint a családtagok a településen és a környező falvakban látták el kábítószerrel a vevőiket, összehangolták terjesztői feladataikat és drogeladásból biztosították megélhetésüket. A rendőrök több fogyasztót is kihallgattak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kristályt; elmondásuk szerint hol egyik, hol másik családtag szolgálta ki őket a kábítószerrel.

A rajtaütéskor a rendőrök kristályt, a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett, kis címletű bankjegyekből közel kétmillió forintot foglaltak le – ismertették.

A nyomozók a család öt tagját és a kiszolgálásban rendszeresen részt vevő segítőt kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.