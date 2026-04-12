Már a Dunában is keresik a bruális gyilkost

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot a férfi ellen, miután április 6-án holtan találták 37 éves feleségét. A nyomozás adatai szerint a férfi a bűncselekmény után gépkocsival a Duna-parthoz hajtott, ahol járművét hátrahagyta, majd később ismeretlen helyre távozott - írja a blikk.hu.

A kutatás jelenleg kiemelten a Duna szakaszára és az ártéri területekre összpontosul.

A hatóságok nem zárják ki az öngyilkosság lehetőségét sem, ezért a vízirendészet és a speciális kutató-mentő egységek a vízben is keresik a férfit. A keresést modern technikai eszközök, köztük hőkamerás drónok is segítik a levegőből.

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen érdemi információval rendelkezik a körözött személy tartózkodási helyéről vagy a bűncselekmény körülményeiről, azonnal jelentkezzen a 112-es segélyhívó számon vagy a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán.