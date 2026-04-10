Toplistás magyar csalót fogtak el Németországban

A rendőrök kézre kerítették azt a körözési toplistán szereplő férfit, aki éveken át becsapta megrendelőit, majd külföldre menekült.



A Buda Környéki Járásbíróság, a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai, illetve nemzetközi elfogatóparancsot adott ki csalás és sikkasztás miatt a 43 éves P. László ellen.

A Police.hu beszámolója szerint 2019 és 2021 között a férfi házfelújítási munkák elvégzését vállalva hét sértettől vett át előleget munkadíjra és anyagköltségre, a munkákat azonban nem végezte el, majd eltűnt a megbízók elől.

A cselekmények súlya miatt a férfi felkerült a rendőrség körözési toplistájára.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztálya február 10-én kezdte meg a felkutatását. Információk szerint Németországba szökött, ezért a nyomozók felvették a kapcsolatot a német hatóságokkal.

A nemzetközi rendőri együttműködés keretében az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ is közreműködött a körözött felkutatásában. A német társhatóságokkal március 11-én SIRENE-csatornán keresztül is egyeztetés történt, amelynek során sor került a körözött személy tartózkodási helyének megállapítására és pontosítására.

Kiderült, hogy az elkövető Stuttgartban tartózkodik, ahol építőipari munkásként dolgozott. A német rendőrök a KR NNI támogatásával március 24-én fogták el.

Az elfogást követően az ORFK NEBEK haladéktalanul felvette a kapcsolatot a német társhatóságokkal annak érdekében, hogy P. László Magyarországnak történő átadása mielőbb megtörténhessen.