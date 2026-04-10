2026. április 10. péntek Zsolt
Toplistás magyar csalót fogtak el Németországban

Az elfogást követően az ORFK NEBEK haladéktalanul felvette a kapcsolatot a német társhatóságokkal annak érdekében, hogy P. László Magyarországnak történő átadása mielőbb megtörténhessen.

A rendőrök kézre kerítették azt a körözési toplistán szereplő férfit, aki éveken át becsapta megrendelőit, majd külföldre menekült.

A Buda Környéki Járásbíróság, a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai, illetve nemzetközi elfogatóparancsot adott ki csalás és sikkasztás miatt a 43 éves P. László ellen.

A Police.hu beszámolója szerint 2019 és 2021 között a férfi házfelújítási munkák elvégzését vállalva hét sértettől vett át előleget munkadíjra és anyagköltségre, a munkákat azonban nem végezte el, majd eltűnt a megbízók elől.

A cselekmények súlya miatt a férfi felkerült a rendőrség körözési toplistájára.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztálya február 10-én kezdte meg a felkutatását. Információk szerint Németországba szökött, ezért a nyomozók felvették a kapcsolatot a német hatóságokkal.

A nemzetközi rendőri együttműködés keretében az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ is közreműködött a körözött felkutatásában. A német társhatóságokkal március 11-én SIRENE-csatornán keresztül is egyeztetés történt, amelynek során sor került a körözött személy tartózkodási helyének megállapítására és pontosítására.

Kiderült, hogy az elkövető Stuttgartban tartózkodik, ahol építőipari munkásként dolgozott. A német rendőrök a KR NNI támogatásával március 24-én fogták el.

Az elfogást követően az ORFK NEBEK haladéktalanul felvette a kapcsolatot a német társhatóságokkal annak érdekében, hogy P. László Magyarországnak történő átadása mielőbb megtörténhessen.

A vasárnapi választás esélyeit, a kis és a nagy pártok várható lehetőségeit, a vasárnap esti eredmény egyértelműségének esélyét boncolgatta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
Már a nyugdíjpénzeket is menekítik: szélsebesen vonják ki a féltve őrzött megtakarításaikat a britek, jó okuk van rá

Öt éve nem látott sebességgel veszik fel a nyugdíjcélú megtakarításaikat a britek, amint elérik az ehhez szükséges életkort – derül ki a Lubbock Fine vagyonkezelő cég friss kutatásából. A jelenség hátterében nagyrészt az örökösödési adót érintő változások miatti aggodalom áll – írja a Pension Policy International.

Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép

Automatikusan frissülő térképes választási eredményekkel, részletes körzeti bontással és azonnali elemzésekkel segítik az eligazodást az országgyűlési választások napján.

Lebanon will only take part in talks with Israel if ceasefire already in place, official tells BBC

There has been confusion over whether the US-Iran ceasefire covers Lebanon, with mediator Pakistan saying it does and both the US and Israel saying it does not.

