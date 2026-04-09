Aljas szexuális bűnöző áll bíróság elé

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi egy pest vármegyei városban élt a családjával és az unokahúgával. A vádlott 2022 májusában, hajnalban felébresztette a lányt és megkérte, hogy menjen el vele a barátnőjéhez. A kocsiban a férfi a sértett kérésére egy cigarettát adott a lánynak, aki nem tudta, hogy abban marihuána van.

A lány rosszul lett, mire a vádlott amfetamint adott neki mondván, hogy majd attól jobban lesz. A lány ki akart szállni a kocsiból,

azonban a vádlott nem engedte, bezárta az ajtókat, majd az autóval egy távolabbi helyre ment.

A férfi a hátsó ülésre mászott, majd a sértettet szexuálisan bántalmazta. A sértett kiabált, ezért a vádlott abbahagyta a bántalmazást, majd a lányt egy benzinkúton kitette. A sértett otthon a szüleitől kért segítséget.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével és kábítószer-kereskedelem vétségével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

