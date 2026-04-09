2026. április 9. csütörtök Erhard
Nyitókép: Pexels.com

Aljas szexuális bűnöző áll bíróság elé

Infostart

Az Érdi Járási Ügyészség szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az unokahúgának kábítószert adott, majd megerőszakolta - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi egy pest vármegyei városban élt a családjával és az unokahúgával. A vádlott 2022 májusában, hajnalban felébresztette a lányt és megkérte, hogy menjen el vele a barátnőjéhez. A kocsiban a férfi a sértett kérésére egy cigarettát adott a lánynak, aki nem tudta, hogy abban marihuána van.

A lány rosszul lett, mire a vádlott amfetamint adott neki mondván, hogy majd attól jobban lesz. A lány ki akart szállni a kocsiból,

azonban a vádlott nem engedte, bezárta az ajtókat, majd az autóval egy távolabbi helyre ment.

A férfi a hátsó ülésre mászott, majd a sértettet szexuálisan bántalmazta. A sértett kiabált, ezért a vádlott abbahagyta a bántalmazást, majd a lányt egy benzinkúton kitette. A sértett otthon a szüleitől kért segítséget.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével és kábítószer-kereskedelem vétségével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött" – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

