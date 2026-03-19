ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.73
usd:
337.17
bux:
121795.19
2026. március 19. csütörtök Bánk, József
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Három ember halálát okozta a bedrogozott sofőr

Infostart / MTI

A férfi nagy sebességgel száguldozott az 1-es főúton, és egy veszélyes manővere miatt egy másik autó brutális balesetet szenvedett, amiben hárman vesztették életüket.

A Tatabányai Járásbíróság hat és fél év börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki kábítószer befolyása alatt vezetett, és három ember halálát okozta az 1-es úton – közölte csütörtökön a törvényszék.

A tájékoztatás szerint az elkövető 2025 januárjában járművezetésre alkalmatlan állapotban, éjszakai látási viszonyok mellett, nedves úton 125-135 kilométer/órás sebességgel fejezett be egy előzést az 1-es úton, Tatabányán.

A saját sávjába visszatérve későn észlelte az előtte 60-70 kilométer/órás sebességgel haladó járművet. Az ütközésben a sértett gépjárműve megpördült, a vízelvezető árokba sodródott, majd a betonfalnak csapódott.

A balesetben elszenvedett sérülések miatt a vétlen gépjármű sofőrje a kórházban, két utasa a helyszínen elhunyt, a harmadik utas 6-8 hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Tatabányai Járásbíróság a baleset okozóját 6 év 6 hónap börtönbüntetésre, a közúti járművezetéstől való végleges eltiltásra ítélte.

A végzés nem jogerős, az ügyész 3 napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.

Kezdőlap    Bűnügyek    Három ember halálát okozta a bedrogozott sofőr

börtön

bíróság

tatabánya

halálos baleset

sofőr

kábítószer

komárom-esztergom vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez Magyarországnak is jó lehet: hónapokon belül elindulhatna a vészüzemű szállítás Csehországból a Barátságon
Csehország kész beruházni a Barátság kőolajvezeték átalakításába, hogy azon fordított irányban is lehessen kőolajat szállítani Szlovákia felé. Erről a prágai tárgyalások után beszélt Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter, miután egyeztetett Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel.
 

Donald Trump megszólalt a szárazföldi csapatok Iránba küldése ügyében

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erőket küldeni Iránba – az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt a Fehér Házban. Öt nyugat-európai ország és Japán besegít az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szorosban.
 

VIDEÓ
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szlovákia nem áll le, újabb intézkedések jöhetnek Ukrajnával szemben

Szlovákia nem áll le, újabb intézkedések jöhetnek Ukrajnával szemben

Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés tovább folytatja a szándékos károkozást Szlovákia gazdaságának - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiaplatformján közzétett videóbejegyzésében csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel didn't drag US into war with Iran, Netanyahu says

Israel's prime minister says the war with Iran will "take as long as necessary", as Tehran vows to act with "zero restraint" if attacks on its infrastructure continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 19. 18:51
Sorozatos szeméremsértés a HÉV-en
2026. március 19. 05:12
Ez a NAV-os trükk hatalmasat szólt
×
×