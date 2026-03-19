Három ember halálát okozta a bedrogozott sofőr

A Tatabányai Járásbíróság hat és fél év börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki kábítószer befolyása alatt vezetett, és három ember halálát okozta az 1-es úton – közölte csütörtökön a törvényszék.

A tájékoztatás szerint az elkövető 2025 januárjában járművezetésre alkalmatlan állapotban, éjszakai látási viszonyok mellett, nedves úton 125-135 kilométer/órás sebességgel fejezett be egy előzést az 1-es úton, Tatabányán.

A saját sávjába visszatérve későn észlelte az előtte 60-70 kilométer/órás sebességgel haladó járművet. Az ütközésben a sértett gépjárműve megpördült, a vízelvezető árokba sodródott, majd a betonfalnak csapódott.

A balesetben elszenvedett sérülések miatt a vétlen gépjármű sofőrje a kórházban, két utasa a helyszínen elhunyt, a harmadik utas 6-8 hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Tatabányai Járásbíróság a baleset okozóját 6 év 6 hónap börtönbüntetésre, a közúti járművezetéstől való végleges eltiltásra ítélte.

A végzés nem jogerős, az ügyész 3 napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.