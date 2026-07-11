Alkotmánymódosítás, közmédia, külpolitikai siker – a nap hírei

Hétfőn szavaz az Alaptörvény 17. módosításáról az Országgyűlés. Sulyok Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte: ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Sulyok Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor-palota azt válaszolta, hogy Sulyok Tamás kifizette a magánprogramok költségeit és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Sulyok Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása.

Részben újraindult az M1 hírszolgáltatása, csaknem 5 nap kihagyás után az MTI hírei ismét megjelentek a képernyő alján futó sávban. A Kossuth Rádió a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza, de a Bartók Rádión már híreket is közzétesznek, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak. A hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást. Az M1 híradását kedden állították le, miután az új ideiglenes vezetés átvette a közmédia irányítását.

Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak – jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte: a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével.

Egy kormányhatározat szerint augusztus végéig kell javaslatot tennie az agrárkamarai választási szabályok reformjára Bóna Szabolcs agrárminiszternek. A cél egy politikai befolyástól mentesen működő, a gazdálkodók érdekeit képviselő agrárkamara kialakítása, valamint a kötelező kamarai tagdíjak rendszerének felülvizsgálata.

Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Hősök terén, ahol az Altiszti Akadémián végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a honvédség sikeressége nagymértékben az altisztek munkáján és az általuk vezetett katonák teljesítményén múlik.

A Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen végzett hallgatók jelentik a magyar sport aranyfedezetét – fogalmazott a sportért felelős államtitkár az intézmény diplomaosztóján. Kálnoki-Kiss Attila szerint a sport eredményességét a szakemberek által képviselt szellemi tőke alapozza meg, amelyet a végzős hallgatók visznek tovább. A 100 éves egyetem több mint 700 végzőse két ünnepségen veheti át diplomáját.

Bosszút ígért elődje és apja, Ali Hamenei februári haláláért Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. A támadásokban maga Modzstaba Hamenei is súlyosan megsebesült, és azóta nem mutatkozott, a külvilággal pedig csak írásos üzenetek formájában kommunikál. Nem jelent meg apja csütörtökön lezárult temetési szertartásán sem. Pénteken az amerikai elnök Irán teljes elpusztításával fenyegetőzött, ha a síita állam megpróbálna az életére törni.

Kijevi közlés szerint újabb 21 orosz olajszállító hajó ellen hajtott végre dróntámadást Ukrajna az Azovi-tengeren. Ha az ukrán közlés helytálló, ez lehet a legtöbb hajót érintő ukrán dróncsapás az orosz hajók ellen indított legutóbbi műveletek során. Az orosz hatóságok ugyanakkor jóval kevesebb megtámadott hajóról számoltak be. A harcoló felek állításait független forrásból egyelőre nem sikerült megerősíteni.

Bosznia-Hercegovinában több ezer ember gyűlt össze a Potocari Emlékközpontban, hogy megemlékezzen az 1995-ös srebrenicai népirtás 31. évfordulójáról. Az eseményen tíz újonnan azonosított áldozat földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 1995. július 11-én a boszniai szerb erők Srebrenica környékén 8 ezer bosnyák férfit és fiút mészároltak le.

Észak-Macedónia vezeti a Ryanair-járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát. A görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből.

Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima-szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel.

Áradások miatt százakat kellett kimenteni az egyesült államokbeli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit. Súlyos sérülésről és áldozatokról nem érkezett jelentés, de egy nőt eltűntként tartanak nyilván. Missouri állam déli térségben az elmúlt napokban 200-300 milliméter csapadék hullott.