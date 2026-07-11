ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: Illyés Tibor

Így indul újra a közmédia hírszolgáltatása – bejelentés

Infostart / MTI

Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követő összehangolt hír-újraindítási folyamatokról szombat este.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását.

A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kibocsátotta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit. Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra – tartalmazza a közlemény.

A közszolgálati hírszolgáltatás jelenlegi működési rendjéről azt írták, hogy a Kossuth Rádió és Bartók Rádió műsorstruktúrája úgy módosult, hogy a csatorna a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza. „Fontos változás, hogy július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzéteszünk, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak, biztosítva a hallgatók tájékoztatását” – olvasható a tájékoztatásban.

Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.

A sajtóosztály közlése szerint a zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió – hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.

„A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre” – olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Így indul újra a közmédia hírszolgáltatása – bejelentés

rádió

hírszolgáltatás

közmédia

m1

tévé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett

Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett

Tizenkét év után találkozik először az angol és a norvég labdarúgó-válogatott, egyébként először egy nagy tornán. Az Opta szuper-számítógép 50,4 százalékra adja a „háromoroszlánosok” győzelmi esélyét, 25,1-re a norvégokét, a kettőből következően nagyjából ugyanennyi a döntetlen esélye is. A mérkőzés magyar idő szerint este 11-kor kezdődik.
 

70 ezer ember Oslo utcáin, „kifosztott” mezboltok, viking evezés – Kovács Péter a norvég focilázról

A svájciak legjobb vb-játékosa nem játszhat az argentinok ellen

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá, hétfőn szavaz az alkotmánymódosításról az országgyűlés

Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá, hétfőn szavaz az alkotmánymódosításról az országgyűlés

Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter péntek este jelentette be, hogy sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit. Hozzányúlna a kormány az agrárkamarák működéséhez, ezzel kiváltva a MAGOSZ nemtetszését. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a törvényhozás hétfőn fog szavazni az Alaptörvény 17. módosításáról. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 28. játékhéten 2026-ban

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 28. játékhéten 2026-ban

Mutatjuk, elvitte-e valaki a 990 millió forintos főnyereményt a 28. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran must pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz, US officials say

Iran must pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz, US officials say

US media say Iran has told US officials an attack on ships crossing the strait early this week was "a mistake".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 19:56
Mutatjuk a 990 milliót érő számokat
2026. július 11. 18:26
Megérkezett a Sándor-palota válasza a miniszterelnök kérdéseire
×
×