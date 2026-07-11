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Nyitókép: Sulyok Tamás/Facebook

„Tovább is van. Mondjam még?” – Magyar Péter Sulyok Tamás amerikai útját is firtatja

Infostart / MTI
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Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak? – tette fel a kérdést Magyar Péter miniszterelnök szombati Facebook bejegyzésében.

Felidézte, hogy Sulyok Tamás február 26-tól 12 napos „hivatalos” utazáson tartózkodott az Egyesült Államokban több száz millió forint közpénzen. A kormányfő bejegyzése szerint csak autóbérlésre 62,7 millió forint közpénzt költött az elnöki delegáció, de még esernyőkre is 384 ezer 224 forint közpénzt szórtak el. Vajon miből lehettek ezek az esernyők? – kérdezte Magyar Péter.

Mindezt úgy, hogy az elérhető információk szerint az elnöknek semmilyen hivatalos tárgyalása nem volt sem az amerikai kormányzattal, sem a Kongresszus, sem a Szenátus tagjaival. A 12 napos elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmaz a helyi magyar közösségekkel, beleértve pár előrehozott március 15-i rendezvényt – írta a miniszterelnök, jelezve, hogy hasonlóan Áder János 2018-as amerikai útjához, Sulyok Tamás 12 napos hivatalos útjának legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt.

„Sulyok elnök úr a feleségével és a fiával megtekintette többek között a Dallas sorozatból ismert Ewing-család filmbeli lakhelyét, a Southfork Ranch-et is. Reméljük tetszett nekik” – jegyezte meg Magyar Péter.

A kormányfő szerint amit biztosan tudnak, hogy az elnök fia a magyar honvédség Falcon gépén utazott New York és Cleveland, Cleveland és New Orleans, New Orleans és Houston, valamint Houston és Dallas között. Ahogy azt is, hogy ott ült a köztársasági elnök néhány találkozóján. Már csak azt nem tudjuk, hogy milyen okból és hogy ki fizette az utazása költségeit - tette hozzá.

„Elnök úr, tovább is van. Mondjam még?” – zárta bejegyzését Magyar Péter.

A miniszterelnök szombat reggel azt írta a Facebookon, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Erről bővebben itt írtunk.

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Kezdőlap    Belföld    „Tovább is van. Mondjam még?” – Magyar Péter Sulyok Tamás amerikai útját is firtatja

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