ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (j) fogadja Sulyok Tamás köztársasági elnök gratulációját eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter szerint a köztársasági elnök hallgatása „kevés”

Infostart

Magyar Péter miniszterelnök szombat délutáni Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy még működhet Sulyok Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása.

A miniszterelnök bejegyzésében arra a kérdésre keresi a választ, hogy „hová tűnt a »családbarát« Sulyok Tamás”, ugyanis – mint írja – a köztársasági elnök semmit nem cáfolt. A miniszterelnök azzal folytatta, hogy „itt a hallgatás és a sunnyogás kevés lesz”, az azonnali lemondás azonban még működhet, melynek megírásához segítséget is felajánlott.

Magyar Péter egy szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében ismertette, hogy az Országgyűlés hétfőn el fogja fogadni az Alaptörvényt 17. módosítását, a köztársasági elnöknek pedig 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Mint írta, ha ezt Sulyok Tamás nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.

Két másik szombati posztjában a kormányfő Sulyok Tamás külföldi útjaival foglalkozott. Az elsőben arra kereste a választ, hogy mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak?

A második posztban pedig arról írt, hogy januárban Sulyok Tamás az Egyesült Királyságba utazott. „Véletlenül” mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él – írta a miniszterelnök.

A miniszterelnök délelőtt arról is posztolt, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – tette hozzá Magyar Péter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter szerint a köztársasági elnök hallgatása „kevés”

köztársasági elnök

sulyok tamás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett

Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett
Tizenkét év után találkozik először az angol és a norvég labdarúgó-válogatott, egyébként először egy nagy tornán. Az Opta szuper-számítógép 50,4 százalékra adja a „háromoroszlánosok” győzelmi esélyét, 25,1-re a norvégokét, a kettőből következően nagyjából ugyanennyi a döntetlen esélye is. A mérkőzés magyar idő szerint este 11-kor kezdődik.
 

70 ezer ember Oslo utcáin, „kifosztott” mezboltok, viking evezés – Kovács Péter a norvég focilázról

A svájciak legjobb vb-játékosa nem játszhat az argentinok ellen

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton

Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton

Ukrajna és Oroszország is látványosan felpörgette egymás energetikai infrastruktúrájának támadását. Moszkvából szokatlanul gyakran érkeznek olyan hivatalos nyilatkozatok, amik beismerik: gondban van az ország üzemanyagellátása. Mindeközben ha csigatembóval is, de halad az orosz offenzíva Donyeck környékén. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat!

Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat!

A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a meteorológiai kifejezések pontos jelentésével.

BBC
Business Sport Travel Science
US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US media say Iran has told US officials an attack on ships crossing the strait early this week was "a mistake".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 17:42
Így borult a tetejére a rendőrautó az M1-esen
2026. július 11. 16:35
Újabb haláleset történt a Tiszán
×
×