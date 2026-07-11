Magyar Péter szerint a köztársasági elnök hallgatása „kevés”

A miniszterelnök bejegyzésében arra a kérdésre keresi a választ, hogy „hová tűnt a »családbarát« Sulyok Tamás”, ugyanis – mint írja – a köztársasági elnök semmit nem cáfolt. A miniszterelnök azzal folytatta, hogy „itt a hallgatás és a sunnyogás kevés lesz”, az azonnali lemondás azonban még működhet, melynek megírásához segítséget is felajánlott.

Magyar Péter egy szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében ismertette, hogy az Országgyűlés hétfőn el fogja fogadni az Alaptörvényt 17. módosítását, a köztársasági elnöknek pedig 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Mint írta, ha ezt Sulyok Tamás nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.

Két másik szombati posztjában a kormányfő Sulyok Tamás külföldi útjaival foglalkozott. Az elsőben arra kereste a választ, hogy mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak?

A második posztban pedig arról írt, hogy januárban Sulyok Tamás az Egyesült Királyságba utazott. „Véletlenül” mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él – írta a miniszterelnök.

A miniszterelnök délelőtt arról is posztolt, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – tette hozzá Magyar Péter.