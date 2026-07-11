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Budapest, 2022. május 22.A Ryanair egy írországi központú diszkont légitársaság egyik Boeing 737-es típusú utasszállító repülõgépe emelkedik fel a Liszt Ferenc Nemzetközi repülõtérrõl.
Nyitókép: Faludi Imre

Ezért robbanhatott be a Ryanair-gép ablaka felszállás után – újabb sokkoló videó

Infostart / MTI

Észak-Macedónia vezeti annak a Ryanair-járaton történt súlyos repülőgép-incidensnek a vizsgálatát, amelynek során a Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből.

A nemzetközi polgári repülési szabályok értelmében a vizsgálatot annak az országnak kell lefolytatnia, amelynek légterében az incidens történt. Mivel a Boeing a baleset idején Észak-Macedónia felett repült, a vizsgálatot a helyi hatóságok koordinálják az amerikai illetékes szervekkel együttműködve, tekintettel arra, hogy a repülőgépet az Egyesült Államokban gyártották.

A Ryanair gépe helyi idő szerint reggel hat óra körül szállt fel a görögországi Szalonikiből. Röviddel a felszállás után, emelkedés közben a jobb oldali hajtómű meghibásodott. A görög sajtóban megszólaló szakértők szerint a hajtóműből leváló törmelék megrongálhatta a törzset, betörhette az egyik ablakot, és ez okozhatta a hirtelen dekompressziót.

Szemtanúk szerint pánik tört ki a fedélzeten. A sérült ablak mellett ülő férfi felsőtestét a légáramlat részben „kiszippantotta” a repülőgépből, azonban biztonsági öve megakadályozta, hogy kizuhanjon, miközben felesége és több utas is próbálta visszahúzni.

A férfi felesége a görög Mega televíziónak azt mondta: a repülőgép mintegy fél órája volt a levegőben, amikor az ablak váratlanul berobbant, férje pedig félig kikerült a gépből.

A személyzet visszafordította a repülőgépet, amely a felszállást követően mintegy egy órával biztonságosan leszállt Szalonikiben. A súlyos sokkot szenvedett és sérült férfit három másik utassal együtt kórházba szállították.

A vizsgálatnak azt kell megállapítania, hogy valóban a hajtómű meghibásodása és az abból kirepülő alkatrészek okozták-e az ablak betörését.

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Kezdőlap    Külföld    Ezért robbanhatott be a Ryanair-gép ablaka felszállás után – újabb sokkoló videó

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