Magyar Péter öt napra figyelmeztetett

A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – írta szombaton Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Mint ismeretes, a jövő héten kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament; hétfőn – többek között – lefolytatják az Alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

A kormányfő korábban 12 pontban foglalta össze a javaslat-csomagot: