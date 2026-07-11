Magyar Péter öt napra figyelmeztetett

A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – írta szombaton Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
Mint ismeretes, a jövő héten kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament; hétfőn – többek között – lefolytatják az Alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.
A kormányfő korábban 12 pontban foglalta össze a javaslat-csomagot:
- 12 éves (vagy háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
- A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
- Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
- Kevesebb sarkalatos törvény.
- Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
- A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
- A közpénz védelmének erősítése.
- A vármegyék visszanevezése megyékre.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
- Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.