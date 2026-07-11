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Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetõk napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Péter öt napra figyelmeztetett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását – emlékeztett közösséi oldalán a miniszterelnök.

A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – írta szombaton Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Mint ismeretes, a jövő héten kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament; hétfőn – többek között – lefolytatják az Alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

A kormányfő korábban 12 pontban foglalta össze a javaslat-csomagot:

  • 12 éves (vagy háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
  • A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
  • Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
  • Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
  • Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
  • Kevesebb sarkalatos törvény.
  • Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
  • A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
  • A közpénz védelmének erősítése.
  • A vármegyék visszanevezése megyékre.
  • Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
  • Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.
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