ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ali Hamenei ajatollahnak, Irán néhai legfõbb politikai és vallási vezetõjének koporsóját kísérik muzulmánok Husszein imám mauzóleumába a síita iszlám szent városának tartott iraki Kerbelában 2026. július 9-én. A 86 éves Ali Hameneivel és több családtagjával izraeli-amerikai légicsapás végzett február 28-án. A gyászszertartás július 4-én kezdõdött Teheránban, koporsóját az iraki kitérõ után szülõvárosában, Meshedben helyezik végsõ nyugalomra.
Nyitókép: MTI/AP/Halil Hamra

Irán új legfőbb vezetője bosszút esküdött apja haláláért

Infostart / MTI

A nép akaratának nevezte szombaton közzétett írásos üzenetében Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, elődje és apja, Ali Hamenei halálának megbosszulását, aki februárban vesztette életét egy amerikai–izraeli légicsapásban.

Ali Hamenei gyászszertartása alkalmából a Telegramon közzétett levelében a március elején beiktatott új vezető leszögezte: a bosszú „egészen bizonyosan meg fog történni”.

Hozzátette: bosszút fognak állni mindenkiért, aki „az utóbbi két háborúban” halt meg, utalva az Egyesült Államok és Izrael által tavaly júniusban Irán ellen indított, 12 napon át tartó műveletekre, valamint az idén február 28-án kitört konfliktusra.

A februárban indult harcokban maga Modzstaba Hamenei is súlyosan megsebesült, és azóta nem mutatkozott, a külvilággal pedig csak írásos üzenetek formájában kommunikál. Egészségi állapotáról több híresztelés is megjelent a világsajtóban, Teherán azonban többször hangsúlyozta, hogy az új vezető teljes mértékben képes ellátni feladatát.

Modzstaba Hamenei nem jelent meg apja csütörtökön lezárult temetési szertartásán sem.

Pénteken Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon leszögezte: „teljesen elpusztítja” Iránt, ha a síita állam megpróbálna az életére törni.

A bejegyzést nem sokkal azután tette közzé, hogy az idősebb Hamenei gyászszertartásán többen Trump halálát követelték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Irán új legfőbb vezetője bosszút esküdött apja haláláért

irán

közel-kelet

bosszú

ali hamenei

modzstaba hamenei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett

Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett

Tizenkét év után találkozik először az angol és a norvég labdarúgó-válogatott, egyébként először egy nagy tornán. Az Opta szuper-számítógép 50,4 százalékra adja a „háromoroszlánosok” győzelmi esélyét, 25,1-re a norvégokét, a kettőből következően nagyjából ugyanennyi a döntetlen esélye is. A mérkőzés magyar idő szerint este 11-kor kezdődik.
 

70 ezer ember Oslo utcáin, „kifosztott” mezboltok, viking evezés – Kovács Péter a norvég focilázról

A svájciak legjobb vb-játékosa nem játszhat az argentinok ellen

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá, hétfőn szavaz az alkotmánymódosításról az országgyűlés

Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá, hétfőn szavaz az alkotmánymódosításról az országgyűlés

Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter péntek este jelentette be, hogy sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit. Hozzányúlna a kormány az agrárkamarák működéséhez, ezzel kiváltva a MAGOSZ nemtetszését. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a törvényhozás hétfőn fog szavazni az Alaptörvény 17. módosításáról. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 28. játékhéten 2026-ban

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 28. játékhéten 2026-ban

Mutatjuk, elvitte-e valaki a 990 millió forintos főnyereményt a 28. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran must pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz, US officials say

Iran must pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz, US officials say

US media say Iran has told US officials an attack on ships crossing the strait early this week was "a mistake".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 18:43
Szerb diákmozgalom és Tisza Párt: sok a közös, de van ellentétes vonásuk is – szakértő az Arénában
2026. július 11. 18:32
A Trump-gép biztonságáról írtak, most idézést kaptak a New York Times újságírói
×
×