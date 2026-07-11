ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés külügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Purger Tamás

Orbán Anita egy váratlan felkérésről számolt be Rómából – videó

Infostart / MTI

Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak – közölte szombaton a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter.

Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán Barátai csoportban hat uniós tagállam és hat nyugat-balkáni ország vesz részt.

A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen.

Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót; valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz–magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. Antonio Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak.

A bilaterális, a szentszéki és a római magyar akadémia kollégáival egy körülbelül egyórás állománygyűlést is tartottak, ahol a nagykövetséget érintő kérdésekről, problémákról is képet kapott a miniszter.

Videós bejegyzése végén Orbán Anita elmondta, hogy vasárnap délelőtt 28, Olaszországban élő magyar gyermek műsorát tekinti meg, amelyet a Szent István-házban tartott egyhetes tábor után rendeznek meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Orbán Anita egy váratlan felkérésről számolt be Rómából – videó

olaszország

külügyminiszter

nyugat-balkán

megfigyelő

róma

orbán anita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez rúghatja be a magyar gazdaságot? Kapitány István egy kritikus ponton lát nagy növekedést

Ez rúghatja be a magyar gazdaságot? Kapitány István egy kritikus ponton lát nagy növekedést

A lakossági fogyasztás májusban és júniusban már 4-5 százalékos növekedést mutatott Magyarországon – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán. A miniszter szerint ez a magyar emberek erősödő bizalmát és a gazdaság élénkülését tükrözi. Ugyanakkor európai összevetésben jelentős a lemaradás: az Eurostat adatai szerint a magyar háztartások végső fogyasztása tavaly az uniós átlag 73 százalékán állt, ami holtversenyben az utolsó helyet jelenti a tagállamok között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fűcsomónként adja el a FIFA a vb-döntő gyepszőnyegét: ennyiért vesztegetik a méregdrága ereklyét

Fűcsomónként adja el a FIFA a vb-döntő gyepszőnyegét: ennyiért vesztegetik a méregdrága ereklyét

A fűcsomó mellé egy pendrive is jár majd.

BBC
Business Sport Travel Science
US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

Vice-President JD Vance is among US officials expected to take part in negotiations resuming on Saturday in Oman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 13:10
Hatalmas késsel rontott be a szupermarketbe és túszul ejtett egy női dolgozót
2026. július 11. 10:51
Trump: ezer rakéta vár Iránra, ha megpróbálnak megölni
×
×