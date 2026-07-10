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Nyitókép: Pixabay

Végleges: jönnek az uniós ezermilliárdok – a nap hírei

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Jönnek az uniós ezermilliárdok, Magyarország megkapta a pénzügyminiszterek jóváhagyását, a Miniszterelnökség becslése szerint 30 ezer milliárd forintnyi közpénz vándorolhatott korrupciós úton a magánzsebekbe 20 év alatt, az Egyesült Államok beleegyezett a tárgyalások folytatásába Iránnal, de a tűzszünetet megszűntnek tekinti – a nap legfontosabb hírei.

Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós ezermilliárdok hazahozatala elől - jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: az uniós ezermilliárdok végre arra mennek, amire menniük kell: a magyar emberekhez, ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére.

A vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak – jelentette ki a közlekedési miniszter a vasutasnapon. Vitézy Dávid elmondta, az unió megközelítőleg 2 ezer milliárd forint fejlesztést finanszírozhat a közösségi közlekedésben.

A főpolgármester azt várja, hogy a budapesti közlekedési, zöld- és lakhatási fejlesztésekre is jusson a 10 milliárd eurónyi uniós forrásból. Karácsony Gergely azt írta, hogy a főváros készen áll az együttműködésre a kormánnyal.

A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz. A Miniszterelnökség becslése szerint 30 ezer milliárd forintnyi közpénz vándorolhatott korrupciós úton a magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben.

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez – jelentette be a miniszterelnök. Az ország 2027-től lehet teljes jogú tagja az uniós ügyészségnek, amely a tervek szerint 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan.

Öt ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatja a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját.

A belső honvédelmi minisztériumi vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be pénteken a Facebook-oldalán.

Visszavonta a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, és Káel Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását az illetékes miniszter. Nagy Ervin államtitkár a közösségi oldalán azt írta: a Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.

Nem engedélyezte az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Osztie Zoltán felszólalását a tegnapi fideszes tüntetésen és határozottan elhatárolódnak a plébános által elmondottaktól. Süllei László érseki helynök a témában levelet küldött a főegyházmegye papjainak, amelyben a politikai szerepvállalás mellőzését hangsúlyozta.

Az Egyesült Államok beleegyezett a tárgyalások folytatásába Iránnal, de a tűzszünetet megszűntnek tekinti - közölte amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy Irán kérte a tárgyalások folytatását. Eközben meggyilkolása után több mint négy hónappal eltemették Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hameneit szülővárosában¸ Meshedben.

Az amerikai elnök ellen készülő iráni merényletre figyelmeztette az Egyesült Államokat az izraeli hírszerzés – értesült a CNN. Az amerikai hírcsatorna forrásai szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak.

Jogi lépéseket tesz Mexikó, mert állampolgárai haltak meg az amerikai bevándorlási hatóságok intézkedései miatt. A külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy három mexikói állampolgár halt meg illegális bevándorlók kitoloncolását szolgáló razziák során, 14-en pedig fogdákban vesztették életüket.

Gyilkosság gyanújával vizsgálja a rendőrség egy brit politikus halálát. Ann Widdecombe 78 esztendős korában, a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában hunyt el.

Belgiumban fizetősé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamtól függően változik.

Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez.

A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a legmagasabb szintű, vörös riasztás van érvényben vasárnapig a hőség miatt. Az országban a legmagasabb hőmérsékletet, 43 Celsius-fokot Szardínia szigetén várják.

A dél-spanyolországi Almería tartományban 12 ember vesztette életét egy erdőtűzben. Az andalúziai katasztrófavédelmi ügynökség a régió eddigi legpusztítóbb erdőtüzének nevezte a katasztrófát.

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Kezdőlap    Belföld    Végleges: jönnek az uniós ezermilliárdok – a nap hírei

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Az iráni helyzet eszkalációja miatt világszerte korrekció bontakozott ki a hét során a világ tőzsdéin. Csütörtökön viszont már emelkedtek az európai és amerikai részvénypiacok, péntek reggel pedig Ázsiában is jó volt a befektetői hangulat. A vezető ázsiai részvényindexek emelkedtek, a Kospi vezetésével, a dél-koreai tőzsdén újra nagyot mentek a technológiai cégek részvényei. A pénteki nyitás után az európai részvénypiacok mellett Amerikában is stagnálást láthatunk. Nagy érdeklődés mellett debütált a Nasdaqon a dél-koreai SK Hynix, amelynek részvényei pénteken 170 dolláros árfolyamon, mintegy 14 százalékos emelkedéssel nyitottak. Nap végére az amerikai tőzsdék szép pluszban zártak, az S&P 500 tőzsdeindex 0,38%-kal emelkedett, miközben a piac a jövő heti gyorsjelentési szezonra készül.

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