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Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Egy 26 éves fehér brit férfi gyilkolhatta meg a híres brit politikust

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A 78 éves Ann Widdecombe, Nigel Farage pártjának bevándorlási szóvivője holttestét otthonában találták meg. Nem kezelik terrorista merényletként az ügyet, nincs arról információ, hogy „politikailag motivált” gyilkosság lett volna.

A BBC szerint a brit rendőrség közölte: egy 26 éves férfit vettek őrizetbe a gyilkosság gyanújával. A férfi „fehér, brit állampolgár” a rendőrség szerint. Jelenleg is tart a sajtótájékoztató, amelyen elhangzott: nem kezelik terrorista merényletként az ügyet. Mint fogalmaztak, „nincs olyan információ, hogy politikailag motivált gyilkosság történt volna”.

Ann Widdecombe 78 esztendős korában, a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában hunyt el.

A halálhír pénteki bejelentése után nem sokkal a területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség közölte: a nyomozók, akik a mentők értesítése alapján vonultak ki a helyszínre, megállapították, hogy halála előtt a politikus súlyos sérüléseket szenvedett, ezért gyilkosság gyanújával indult vizsgálat.

Ann Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt.

Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be,

2023-ban csatlakozott a Nigel Farage vezette, radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párthoz, amelynek haláláig bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.

Konzervatív párti tagsága idején is a párt jobbszélének egyik politikai zászlóvivője volt: kampányolt az abortusz betiltásáért, az LMBT-közösség jogainak korlátozásáért és a halálbüntetés újbóli bevezetéséért.

Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva ugyanakkor óva intett mindenkit a gyilkosság indítékaival kapcsolatos találgatásoktól, és nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani arra a kérdésre, hogy a bűncselekménynek lehettek-e politikai motívumai.

Starmer kiemelkedő politikusnak nevezte Ann Widdecombe-ot. Hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben felül kell emelkedni a politikai nézetkülönbségeken, és minden segítséget meg kell adni a rendőrségnek a tettes kézre kerítéséhez.

Ilona Rosson, a Devon és Cornwall megyei rendőrség főfelügyelője, a vizsgálat irányítója péntek délutáni nyilatkozatában közölte: a nyomozók egy fehér férfit keresnek, aki a vizsgálat eddigi adatai szerint gyanúsítható a gyilkosság elkövetésével.

Tíz éven belül ez volt a harmadik olyan halálos kimenetelű támadás Nagy-Britanniában, amelyet politikusok ellen követtek el.

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Kezdőlap    Külföld    Egy 26 éves fehér brit férfi gyilkolhatta meg a híres brit politikust

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A 78 éves Ann Widdecombe, Nigel Farage pártjának bevándorlási szóvivője holttestét otthonában találták meg. Nem kezelik terrorista merényletként az ügyet, nincs arról információ, hogy „politikailag motivált” gyilkosság lett volna.
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