Így dolgozhat a vagyonvisszaszerzési hivatal – benyújtották az Országgyűlésnek a törvényjavaslatot

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta: „Három a magyar igazság. Uniós pénzek és ügyészség pipa. Az imént pedig benyújtottuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt” – utalt a korábbi pénteki hírekre arról, hogy az Európai Bizottság pénteken elfogadta a határozatot hazánk csatlakozásáról az Európai Ügyészséghez, illetve hogy az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét.

A Miniszterelnökség közleménye szerint az NVVH-ról szóló javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A szervezet kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz.

A szervezet vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal. A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy az NVVH vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lesz alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot.

A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az Országgyűlésnek.

Hatáskörök Az összefoglalóból kiderül, hogy az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.

Az NVVH létrehozását indokolva úgy fogalmaztak, hogy

még a legkonzervatívabb becslések szerint is harmincezer milliárd forintra rúg az az összeg, amely korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe vándorolt az elmúlt két évtizedben,

pedig ez a pénz az infrastruktúra, az oktatás vagy az egészségügy fejlesztését is szolgálhatta volna.

„Ehelyett magánvagyon lett belőle, ingatlanokat, jachtokat, sportautókat vettek belőle itthon és külföldön a hatalom kedvezményezettjei, miközben az emberek semmi hasznát nem látták sem munkájuknak, sem befektetéseiknek. A közvagyonból nem az ország gyarapodott, hanem annak elrablói" - írták. Hozzátették, hogy "ezt az évtizedes folyamatot nemcsak a közpénztolvajok működtették. A magyar állam kifosztásához tisztességtelen ügyvédek, könyvelők, strómanok és politikai bábok asszisztáltak” – olvasható a közleményben.

Kiemelt társadalmi elvárásnak nevezték, hogy az államhoz visszakerüljön az állam tulajdona. A kormánynak pedig eltökélt szándéka, hogy a lehető legtöbbet visszaszerezze az ellopott vagyonból, és ismét a nemzet javára fordítsa, ezért hoz létre egy olyan szervezetet, amely feltárja a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonkimentés és a jogellenes magánvagyon-gyarapodás nyomait, beazonosítja és felelősségre vonja a közpénzekkel gondatlanul bánó bűnösöket, illetve segítőiket, a jövőben pedig megvédi a közvagyonnal történő törvényes, átlátható és felelős gazdálkodást – áll a közleményben.