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Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közmédia óbudai székházában tartott sajtótájékoztatón 2022. december 9-én. A Nemzeti Filmintézet és a közmédia megállapodásának köszönhetően a Duna mutatja be a legújabb magyar filmeket. Itt debütál a Magyar Mozgókép Díjjal kitüntetett Ida regénye című romantikus film, az Aranybulla sorozat és a Keleti Ágnes olimpiai bajnokról szóló dokumentumfilm. Januárban mutatja be ugyancsak a Duna az MTVA megrendelésére és finanszírozásával készült A helység kalapácsa eposzparódiát, valamint a Béke - A nemzetek felett című filmet.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Váltás a Nemzeti Filmintézet élén, visszavonták Káel Csaba megbízatását is

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Visszavonták a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását – közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében azt írta, hogy az NFI működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.

Előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható.

„Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!” – fogalmazott Nagy Ervin.

Az államtitkár korábban azt mondta, az új vezetés kiválasztására többlépcsős pályázati folyamatban kerül sor, a döntőbizottságokat is a szakma valódi bevonásával jelölik ki, és rendszeres rotáció lesz majd a vezetői körben. Azt is ígérte, hogy a következő kultúrkormányzat a valódi teljesítményt fogja jutalmazni, nemzetközi sztenderdek alapján szervezi újra a filmes rendszert, és azonnal stabilizálja az adó-visszatérítés rendszerét.

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