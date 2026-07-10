Váltás a Nemzeti Filmintézet élén, visszavonták Káel Csaba megbízatását is

Bejegyzésében azt írta, hogy az NFI működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.

Előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható.

„Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!” – fogalmazott Nagy Ervin.

Az államtitkár korábban azt mondta, az új vezetés kiválasztására többlépcsős pályázati folyamatban kerül sor, a döntőbizottságokat is a szakma valódi bevonásával jelölik ki, és rendszeres rotáció lesz majd a vezetői körben. Azt is ígérte, hogy a következő kultúrkormányzat a valódi teljesítményt fogja jutalmazni, nemzetközi sztenderdek alapján szervezi újra a filmes rendszert, és azonnal stabilizálja az adó-visszatérítés rendszerét.