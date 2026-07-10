Nem is lopták el a kecskeméti MiG-alkatrészeket, leváltottak egy vezetőt

Ruszin-Szendi Romulusz utalt arra: csütörtökön megjelent sajtóhírek szerint a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek lopása ügyében indult nyomozást.

„Az eset kapcsán lefolytatott belső vizsgálat során feltártuk a körülményeket, és kiderült, hogy mi is történt pontosan” – írta. A miniszter tájékoztatása szerint a vizsgálat megállapította, hogy

egy teljes MiG-29-es repülőgép és több alkatrész értékesítése már korábban, jogszerűen megtörtént, és az értékesített tételek között olyan alkatrészek is szerepeltek, amelyeket később eltűntként, illetve ellopottként kezeltek.

„A mi belső vizsgálatunk is egyértelművé tette, hogy nem történt lopás, hanem a probléma a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája volt” – tette hozzá.

Egy ilyen mulasztás természetesen elfogadhatatlan, ezért a belső vizsgálat eredményeként a felelős vezetőt beosztásából eltávolították, és a szükséges intézkedések is megtörténtek – közölte.

Megjegyezte: éppen ezért különösen fontos kérdés, hogy az értékesítés ténye és a belső vizsgálat megállapításai már korábban is ismertek voltak, az előző minisztériumi vezetés is tudott a valós tényállásról, mégsem tájékoztatták erről a magyar társadalmat. Miért maradhatott fenn hónapokon keresztül egy olyan narratíva, amelyet a rendelkezésre álló tények már nem támasztottak alá? – tette fel a kérdést.

„Meggyőződésem, hogy a közbizalom alapja az őszinteség. Ha hibázunk, azt el kell ismerni. Le kell vonni a megfelelő következtetéseket, felelősséget kell vállalni, meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és nyíltan tájékoztatni kell a közvéleményt” – közölte Ruszin-Szendi Romulusz, aki úgy fogalmazott: a hibák eltitkolása soha nem megoldás. A felelős vezetés ismérve az, hogy szembenéz a valósággal, vállalja a felelősséget, levonja a konzekvenciákat és őszintén tájékoztatja a magyar embereket.