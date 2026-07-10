Vitézy Dávid: áttörés jön a vasútnál, felzárkózhat a 21. századhoz

Új alapokra kerül a vasúti közlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz – mondta a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten, a 76. vasutasnap tisztavatóján.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2 ezer milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Az új kormány kiemelten fontosnak tekinti ezt a területet, ezért 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik, és már az elmúlt hónapokban is voltak komoly előrelépések. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezekhez a célokhoz a MÁV csoport minden dolgozójára szükség lesz, a feladatokat ugyanis nem lehet pusztán felső irányítással, minisztériumi utasításokkal végrehajtani.

A tárcavezető bízik benne, hogy a MÁV meg tudja oldani az előtte álló kihívásokat, képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, a vasúti beruházások menedzsmentjére. Véleménye szerint

a szolgáltatások színvonalának emelése azért is különösen fontos, mert a közösségi közlekedés ügyét jelentős közérdeklődés övezi.

Ez egyszerre jelenthet nyomást, de lehetőséget is, hiszen a fejlődésre akkor van esély, ha világosak és határozottak az elvárások - fogalmazott. Vitézy Dávid a következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás- és infrastruktúrafejlesztési beruházások programjának megszervezését, a HÉV- és az intercity-flotta cseréjét, a közlekedésszervező és a gördülőállománykezelő társaság létrehozását. A miniszter a nagyszabású korszerűsítéseken túl sürgette a MÁV szervezeti megújítását is, ez ugyanis - tette hozzá - nélkülözhetetlen ahhoz, hogy társaság hosszú távon is versenyképes legyen.

A MÁV Zrt. vezérigazgatója szerint az 5 nap múlva 180 éves magyar vasúti közlekedés átfogó megújulás előtt áll. Hegyi Zsolt közölte, hogy

az új járművek, a korszerűsödő pálya gyors, kiszámítható és biztonságos közlekedést, jobb utazási élmény eredményez.

A vasút jövőjéhez azonban nemcsak beruházás kell, hanem tudás is, hiszen a közlekedési szakma komoly ismeretet követel meg, színvonalas szolgáltatás pedig csak úgy jöhet létre, ha a közlekedést nap mint nap működtető dolgozók érzik a megbecsülést, biztosítottak számukra a megfelelő munkakörülmények és fizetések. A megújulás összességében akkor lesz sikeres, ha a bérköltségek előteremtése és a szolgáltatások javítása egyszerre, és nem egymás rovására valósul meg – tette hozzá.

Az eseményen a felsőfokú forgalmi, pályalétesítményi, biztosítóberendezés-mesteri, távközlőmesteri, személyszállítási, vontatási és autóbuszos forgalmi képzések több mint 140 végzőse tett fogadalmat.