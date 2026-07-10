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Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Hat hét alatt skeresen csatlakozott Magyarország az Európai Ügyészséghez

Infostart / MTI

Erről a törökországi szabadságát töltő Magyar Péter miniszterelnök posztolt a Facebookon.

Az Európai Bizottság (EB) pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

„Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez” – fogalmazott Magyar Péter.

Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett.

A döntéssel az EPPO állandó jelenlétet létesít az országban.

A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak három jelöltet kell állítaniuk a magyar európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után.

„A mai nap jó hír Magyarországnak. Ez üdvözlendő lépés a csalás és a korrupció elleni küzdelemben. A magyar emberek mostantól olyan biztosítékkal rendelkeznek, amely szabatolja, hogy az uniós források valóban az ő érdekeiket szolgálják” – üdvözölte a döntést Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az EPPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntetőeljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét.

A magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az EPPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az Európai Ügyészség a magyar európai ügyész tanácsi kinevezését követő húsz nappal kezdheti meg tevékenységét Magyarországon. Hatásköre visszamenőlegesen is kiterjed a 2021. június 1-je után Magyarországon elkövetett, uniós forrásokat érintő esetleges bűncselekményekre, mert az EPPO ekkor kezdte meg működését.

A bizottság kiemelte: a döntés Magyarország csatlakozása mellett azért is jelentős, mert ezzel az Európai Ügyészségről szóló rendelet már nem pusztán a tagállamok egy része közötti úgynevezett megerősített együttműködés formájában létezik, hanem

teljes egészében az Európai Unió joganyagának részévé válik. Így a jövőben az EU-hoz csatlakozó országoknak kötelező lesz csatlakozniuk az EPPO-hoz.

Az Európai Ügyészség 2021-ben jött létre. Dánia és Írország az uniós szerződésekben biztosított kivétel alapján nem vesz részt az Európai Ügyészség munkájában. Az EPPO úgynevezett megerősített együttműködés keretében jött létre, amely lehetővé teszi, hogy legalább kilenc tagállam szorosabb integrációt alakítson ki egy adott uniós szakpolitikai területen.

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